Así fue el derrumbe de un edificio en Pereira, la ciudad más golpeada por el sismo que visitará De la Espriella tras la tragedia

BOGOTÁ.- Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió este lunes buena parte de Colombia y dejó al menos 73 muertos , importantes daños materiales y heridos en Pereira , capital del departamento de Risaralda, donde se registraron derrumbes de edificios y afectaciones en el aeropuerto internacional Matecaña .

Fue el alcalde de este municipio, Mauricio Salazar Peláez, quien confirmó a radio Caracol la muerte de al menos 18 personas en su distrito. De las cuales tres, fueron en el aeropuerto.

Más tarde, las máximas autoridades de los distritos de Manizales y Buenaventura advirtieron por la muerte de 4 personas, elevando la cifra de fallecidos a 22.

Por su parte, Salazar afirmó que la situación en el municipio -uno de los más golpeados por la tragedia- es “crítica” y que los socorristas se encuentran trabajando en varias zonas de la ciudad, donde hay decenas de personas atrapadas entre los escombros. “Todo ha sido caótico y las comunicaciones han colapsado”, aseguró el alcalde.

Imágenes difundidas tras el sismo muestran el colapso de una edificación de tres pisos en la ciudad. En los videos se observa cómo la estructura comienza a sacudirse y finalmente se derrumba , mientras personas que se encontraban en las inmediaciones gritan y corren para alejarse del lugar . Finalmente la imagen se llena de humo blanco, producto del polvo de los escombros del edificio.

El gobernador de Risaralda , Juan Diego Patiño, reportó heridos y daños graves en Pereira y describió la situación como “bien difícil” . La información sobre el número de víctimas permanece en consolidación.

Pereira, Armenia y Manizales, ciudades del denominado Eje Cafetero, reportaron daños en edificaciones y problemas en los sistemas de comunicación . El sismo también fue sentido con fuerza en otras ciudades, entre ellas Bogotá y Cali.

El epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar , en el departamento de Chocó, donde también se registraron importantes daños y heridos. El movimiento ocurrió durante la mañana y fue percibido en una amplia zona del país.

En el aeropuerto Matecaña , parte del techo de una zona en la que se encontraban varias personas se desprendió como consecuencia del movimiento . Las imágenes muestran algunas personas corriendo a gran velocidad por el pánico y a otras intentando sostenerse de pie debajo de estructuras más firmes.

Las autoridades reportaron tres personas fallecidas, otras heridas y diferentes afectaciones estructurales.

La Aeronáutica Civil suspendió las operaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura debido a los trastornos provocados por el terremoto.

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, indicó la entidad en X, tras el sismo.

El presidente Abelardo de la Espriella , quien asumió el cargo el viernes, anunció que viajará personalmente a Pereira para acompañar a los afectados y supervisar la respuesta del Gobierno . Además, solicitó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) un informe detallado sobre la situación y las necesidades más urgentes.

“No están solos. El Estado está presente y actuando” , afirmó el mandatario.

He asumido directamente el liderazgo de la atención por la emergencia en San José del Palmar. He ordenado la instalación de un Puesto de Mando Unificado para coordinar la atención de los daños y de los damnificados. Le he solicitado al director de la UNGRD un reporte detallado…

La Ungrd informó que no existe amenaza de tsunami en la costa pacífica de Colombia después del sismo.

Las autoridades mantienen desplegados organismos de emergencia para evaluar los daños, atender a los heridos y determinar el estado de las infraestructuras afectadas.

Fuente: La Nación