Asesinó a puñaladas a tres compañeros de trabajo porque le hacían bullying

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Tres trabajadores tercerizados murieron este sábado tras ser atacados con un arma blanca por un compañero dentro de una fábrica de Bombril, en la ciudad brasileña de São Bernardo do Campo. La principal hipótesis de la Policía Civil es que el agresor habría sufrido un brote vinculado al presunto bullying que recibía por parte de las víctimas.

Según la investigación, el sospechoso, de 33 años, estaba de franco el día del hecho y se presentó en la planta con el único objetivo de cometer el ataque. Dos de las víctimas fueron sorprendidas dentro de las instalaciones y un tercer empleado murió al intentar intervenir para detener la agresión.

Tras ser detenido, el acusado fue trasladado a una dependencia policial, donde posteriormente murió bajo circunstancias que ahora también son investigadas por la Corregiduría de la Policía Civil.

Bombril expresó su pesar por lo ocurrido, informó que brinda asistencia a las familias de las víctimas y aseguró que colabora con las autoridades. La empresa tercerizada TPC también manifestó sus condolencias y confirmó que trabaja junto a la Justicia para esclarecer el caso.