Aníbal Lotocki se negó a declarar en el primer día del juicio por la muerte de un paciente

El médico Aníbal Lotocki (56) volvió este miércoles al banquillo de los acusados con el inicio de un nuevo juicio oral en su contra: esta vez es por la muerte de Rodolfo Christian Zárate , un paciente de 50 años que falleció tras someterse a una extensa cirugía estética en abril de 2021 en una clínica de Caballito. Durante la primera jornada del debate, el médico se negó a declarar .

La acusación contra Lotocki es por el delito de homicidio simple con dolo eventual de un paciente tras una operación estética. Además, se le imputan las lesiones gravísimas sufridas por cinco mujeres que se sometieron a procedimientos quirúrgicos con el médico entre 2009 y 2021.

El debate comenzó en la sala del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 de la Ciudad de Buenos Aires pasadas las 10 de la mañana , con la presentación de cada uno de las partes y después con la lectura de las requisitorias de elevación a juicio, por parte de los secretarios del juzgado.

El tribunal está conformado por los jueces Pablo Vega, Julio López Casariego y Juan Giudice Bravo , con la fiscal María Luz Castany a cargo de la acusación. Tras la finalización de la lectura de las acusaciones, el magistrado Vega les explicó a los imputados sus derechos durante el proceso del debate oral. Después se pasó a un cuarto intermedio .

Además de Lotocki, son juzgados como coautores de homicidio con dolo eventual Daniel Enrique Zambrano García , especialista en cirugía plástica; el anestesiólogo Santiago Luis Olguín ; el cirujano plástico Polansky Peláez Hoyos ; la médica anátomo-patóloga Silvia Mabel Fernández y la directora de la clínica, Andrea Isabel Torelli . El cirujano será defendido por un equipo de abogados liderado por el letrado Claudio Adrián Lifschitz.

También será juzgada Florencia Marina Krzeczek , una instrumentadora quirúrgica a la que se le imputa el delito de encubrimiento agravado, por haber ocultado el teléfono del principal acusado durante la investigación.

Cerca de las 13, el debate se retomó con la declaración de Torelli , una de las acusadas, quien se mostró nerviosa desde el comienzo de su intervención y con la voz quebrada. Respondió sólo sus datos personales y luego se negó a declarar .

Después, la secretaría del Juzgado leyó su declaración previa durante la etapa de instrucción. Se trata de un escrito que presentó en su momento, en el que hizo su descargo y negó la acusación.

Luego fue el turno de Krzeczek, quien también se negó a declarar. Al igual que la acusada anterior, también leyeron un escrito que presentó durante al comienzo del caso, en el que hizo referencia a la muerte de Zárate, pese a que ella no está acusada del homicidio. El presidente del Tribunal alertó sobre esta situación, pero su defensa permitió que la lectura continuara y se incorpore al proceso.

El tercero en sentarse frente a los jueces fue Lotocki , quien luego de responder las preguntas obligatorias sobre sus datos personales, optó por su derecho de negarse a responder preguntas. Inmediatamente después, una de las secretarias del Juzgado leyó el escrito que había presentado previamente.

El 16 de marzo de 2021, Zárate acudió al consultorio de Lotocki y pactó la realización de una lipoescultura y dermolipectomía por 6.500 dólares. Luego de practicar los estudios médicos requeridos, la pareja del imputado, que también trabajaba como secretaria, indicó que la intervención se llevaría a cabo en CEMECO.

Los análisis médicos revelaron antecedentes de COVID-19 y diabetes mellitus tipo II , por lo que el médico recetó medicación antes de la cirugía.

La operación, prevista inicialmente para el 9 de abril, se reprogramó para el 15 de ese mes. Ese día, Zárate ingresó a la clínica de la calle Colpayo 20 para someterse a la extracción de tejidos en distintas zonas del cuerpo.

Durante la intervención, Lotocki habría abandonado el quirófano unos 40 minutos para participar en una audiencia virtual con su abogada, dejando al paciente a cargo de sus asistentes. Después del cierre quirúrgico, Zárate fue trasladado a una habitación, donde una enfermera detectó una hemorragia en un drenaje. Ante esto, Lotocki decidió reabrir la herida, pero el paciente se deterioró rápidamente.

La mañana siguiente, el 16 de abril, Zárate sufrió una descompensación grave, fue intubado y se solicitó una ambulancia. Los profesionales que arribaron al lugar advirtieron que la intubación era incorrecta.

Poco después, Zárate sufrió un paro cardíaco y falleció, pese a los intentos de reanimación. La Fiscalía sostiene que la muerte no fue una complicación imprevisible, sino que Lotocki avanzó con la cirugía conociendo los riesgos y omitió medidas que podrían haber evitado el desenlace fatal.

El Ministerio Público Fiscal sostiene que Lotocki conocía los riesgos de realizar múltiples procedimientos en una sola operación, sobre todo considerando las condiciones de salud preexistentes de Zárate , pero decidió avanzar.

“Aníbal Lotocki llevó adelante la cirugía de Rodolfo Cristian Zárate a pesar de conocer los serios riesgos de ocasionar su muerte y confió en que la misma no se produciría a tal punto que no hizo nada para evitarlo , omitiendo empecinada, consciente y voluntariamente poner en práctica todas aquellas acciones que evitasen el resultado, ignorando todas y cada una de las pautas de alarma que surgían de modo evidente desde antes de iniciar el acto quirúrgico hasta producido finalmente el fallecimiento”, dice el requerimiento de elevación a juicio.

Lotocki enfrenta cargos por lesiones gravísimas en perjuicio de cinco pacientes. En junio de 2024, el fiscal Pablo Turano solicitó juicio oral por los daños “de carácter permanente y potencialmente incurables” en la salud de Y.F., quien fue intervenida por el acusado en 2016, 2019 y 2021.

La mujer denunció que los quirófanos carecían de equipamiento de emergencia y que el postoperatorio resultó muy doloroso. Además, relató que el acusado intentó “manipularla” para que se realizara más procedimientos .

El mismo requerimiento analiza los daños sufridos por S.D. tras intervenciones entre 2009 y 2015, en las que se utilizó un producto que le provocó inflamación en glúteos y piernas , atribuido al metacrilato . Según la fiscalía, los implantes “de relleno” utilizados por Lotocki no estaban debidamente identificados ni informados en historias clínicas , y su origen y cantidad no fueron documentados.

En diciembre de 2025, el fiscal Pablo Recchini señaló que J.C. presentó daños físicos tras una lipoescultura en julio de 2011, donde se habrían empleado sustancias desconocidas, como metacrilato o polimetacrilato, sin advertirle de los riesgos.

También en diciembre pasado, el fiscal Turano pidió que avance el proceso contra Lotocki por los daños ocasionados a P.A. luego de intervenciones en 2009, en las que se habría utilizado metacrilato o una sustancia similar. La paciente sufrió cambios corporales, endurecimiento, asimetrías y nódulos dolorosos.

En julio de este año, Lotocki quedó imputado por las lesiones gravísimas de B.V., a raíz de un procedimiento realizado en el verano de 2010, en el que se habrían usado productos no identificados y sin informar los riesgos .

El proceso contempla ocho audiencias programadas hasta septiembre. Las audiencias se realizarán los miércoles y podrán seguirse a través de la plataforma de YouTube del Poder Judicial de la Nación.

Fuente: Infobae