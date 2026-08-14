Amenaza en un colegio de Haedo: dejaron un sobre con una bala y un mensaje contra los viajes de egresados

Una amenaza generó preocupación este viernes en el colegio Cristo Obrero , ubicado en Haedo, partido de Morón. En el ingreso al establecimiento encontraron un sobre que contenía un proyectil calibre 9 milímetros y un mensaje en el que exigían suspender los viajes de egresados.

“ Los viajes de egresados tienen que ser suspendidos ya ”, decía parte del texto, escrito con fibra verde. El sobre habría sido deslizado por debajo de la reja de entrada y fue descubierto por personal de maestranza, que inmediatamente alertó a las autoridades de la institución.

La directora dio aviso a la policía y el caso quedó en manos de la Fiscalía N°7, que comenzó a trabajar para determinar quién dejó la amenaza y cuál fue el motivo. El representante legal del colegio se presentó ante la fiscalía mientras se evaluaban las medidas que se tomarán para garantizar la seguridad de alumnos, docentes y trabajadores.

Uno de los puntos centrales de la investigación será el análisis de las cámaras de seguridad . El municipio de Morón ya trabaja con los registros de los dispositivos instalados en los alrededores del establecimiento para reconstruir los movimientos previos al hallazgo e intentar identificar a la persona que se acercó hasta la entrada .

La presencia del proyectil aumentó la preocupación por las características de la intimidación. A diferencia de otras amenazas recibidas anteriormente por establecimientos educativos, esta vez el mensaje estuvo acompañado por una munición real sin disparar.

El colegio Cristo Obrero ya había atravesado episodios similares durante la ola de amenazas que afectó a distintas escuelas. En aquellos casos, las intimidaciones habían sido realizadas principalmente por teléfono y obligaron a intervenir a la policía y a las autoridades municipales.

Ahora, los investigadores también intentarán establecer por qué el mensaje hace una referencia específica a los viajes de egresados . Una de las hipótesis que deberá analizarse es si existe algún conflicto relacionado con la contratación o promoción de empresas que ofrecen esos servicios a los estudiantes, aunque por el momento no hay elementos que permitan determinar el origen de la amenaza.

Las clases no habían sido suspendidas inmediatamente después del hallazgo. Sin embargo, las autoridades analizaban durante la tarde qué medidas adoptar para la próxima jornada escolar , que será el martes debido al feriado del lunes.

Fuente: TN