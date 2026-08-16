Adiós al jabonero clásico: la alternativa que no acumula agua y hace que el jabón dure más tiempo

El jabonero tradicional es un objeto presente en casi todos los baños, pero tienen un problema en común: después de cada uso, el agua queda acumulada debajo del jabón . Con el paso de los días, esto hace que la pastilla se mantenga húmeda, se ablande y termine gastándose mucho más rápido.

Sin embargo, apareció una alternativa sencilla que ayuda a mantener el jabón seco y alargar su vida útil: los jaboneros inclinados .

Cuando una pastilla de jabón queda en contacto permanente con agua, parte de su superficie comienza a disolverse . Esto ocurre cuando el recipiente no tiene orificios para eliminar el líquido acumulado.

Así, el jabón queda blando, se pega al recipiente y cada vez que se lo vuelve a usar pierde una pequeña cantidad de producto.

Además, la humedad constante puede generar una capa de residuos en el fondo del jabonero , por lo que también es necesario limpiarlo con frecuencia.

El jabonero inclinado tiene una base ligeramente elevada de un lado . Esta inclinación aprovecha la gravedad para que el agua que queda en contacto con el jabón pueda desplazarse hacia la parte más baja del recipiente.

De esta manera, la pastilla queda en una posición en la que tiene menos contacto con el agua acumulada .

Algunos modelos incorporan pequeñas ranuras , relieves o una superficie perforada para facilitar todavía más el drenaje. Otros simplemente utilizan la inclinación de la base para dirigir el líquido hacia un extremo.

El jabonero inclinado no hace que una pastilla dure indefinidamente, pero sí apunta a solucionar uno de los principales problemas de los recipientes tradicionales: la acumulación de agua debajo del jabón .

Fuente: TN