Yategate: la defensa de Insaurralde negó que existan inconsistencias en el patrimonio y los bienes del ex intendente

La defensa de Martín Insaurralde presentó un escrito en la causa conocida como "Yategate" , que se le sigue al ex intendente de Lomas de Zamora por presunto enriquecimiento ilícito, pidiendo que se le dé por justificados el patrimonio y los gastos atribuidos a su cliente .

La presentación fue formalizada luego de que el el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella , recibiera un peritaje oficial realizado expertos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Procuración General de la Nación que presuntamente reveló inconsistencias en el patrimonio, los bienes y los gastos del ex intendente .

Tras el informe pericial, los abogados defensores Fernando Pinto y Nicolás Maciel hicieron una presentación en la que resaltaron que Insaurralde cumplió con la intimación justificando cada uno de los aspectos objetados en el pedido de indagatoria impulsado por los fiscales Sergio Mola y Diego Velasco , en el marco de la causa en la que el ex jefe comunal está acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.

De acuerdo a lo sostenido por la defensa, Insaurralde aportó "no solo explicaciones sino también documentación de respaldo" y remarcó que "el resultado pericial no altera ni afecta la justificación" producida por su cliente .

Los abogados buscan desactivar el pedido para que Insaurralde sea citado a declaración indagatoria en base a delitos que presuntamente habría cometido durante el período comprendido entre 2009 y 2023.

En el documento, los abogados acusaron a los fiscales de apoyarse en "un análisis fragmentario, incompleto y metodológicamente sesgado" de los movimientos fiscales de su defendido. Y fundamentaron que en la investigación se "computó minuciosamente erogaciones y consumos correspondientes a la sociedad conyugal", pero se omitió incorporar los ingresos lícitos generados por Jésica Cirio , en ese momento esposa del ex intendente.

"El estado actual de las actuaciones, con el peritaje contable formalmente concluido, confirma materialmente la posición de esta defensa. La reconstrucción técnica unificada de ingresos, egresos, operaciones patrimoniales y flujos financieros demuestra que la evolución económica de nuestro asistido se encuentra justificada, de modo que la imputación inicial queda privada de sustento fáctico, contable e indiciario ", puntualizaron en la presentación.

Al respecto, la defensa apunta que la pericia judicial permite constatar que en enero de 2023, Cirio le entregó a Insaurralde US$ 250 mil y $ 2 millones.

Aunque del informe se desprende que en 2021 Insaurralde gastó el 80 por ciento de su sueldo en viajes al exterior mientras que en 2022 tuvo ingresos por $ 4.726.243,65 y gastó en viajes más de $ 16 millones. Tal vez el dato sobre la donación de Cirio, en 2023, pueda justificar los gastos de más de $34 millones con un sueldo de $ 8.335.799,67 como intendente.

Asimismo, la defensa remarcó que los peritos afirmaron en términos concluyentes que el investigado “contaba con los fondos para realizar dicho viaje” .

Incluso, para los abogados de Insaurralde con la pericia se cae la acusación por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, ya que entienden que quedó demostrado que "no existió una aplicación de recursos de origen desconocido ni un incremento patrimonial injustificado".

"Por el contrario, la prueba contable confirma que la disponibilidad del dinero utilizado para afrontar el viaje provino de una fuente lícita, documentada, preexistente y registrada ante el fisco", fundamentó la defensa en referencia al viaje que Insaurralde hizo con la modelo Sofía Clerici a Marbella y que inició la causa judicial.

En lo que respecta al delito de lavado de activos, los abogados respondieron que la acusación del fiscal se apoyó en la compra de un inmueble ubicado en la calle San Martín 1440, de Banfield, que fue realizada con ingresos percibidos por el cargo de intendente.

De acuerdo a lo explicado por la defensa del ex jefe comunal, los fiscales omitieron en la acusación que la propiedad fue comprada con la venta de otro inmueble ubicado en San Martín 1329, a una cuadra de diferencia.

Además, la defensa respondió en referencia a las sospechas que surgieron sobre Sasaxa Líbero SA, una empresa en la que ubicó a familiares directos y que para los investigadores le sirvió para ocultar propiedades, autos de lujo y fondos negros. En esa compañía fueron socios sus dos hijos, Martín y Rodrigo, y su sobrino Gastón Barrachina.

"Sasaxa Libero S.A. no fue una estructura vacía, sino una sociedad con actividad comercial genuina —explotación de restaurantes y luego servicio de barras móviles", puntualizó la defensa en referencia a la firma que Insuarralde creó en 21 de octubre de 2009, una semana antes de asumir como intendente de Lomas de Zamora .

"Los errores de carga, las valuaciones incompletas, la atribución indebida de gastos solventados por terceros y la omisión de fuentes lícitas de liquidez impiden sostener, con el estándar de certeza exigible en materia penal, que el Sr. Insaurralde haya experimentado incrementos patrimoniales injustificados", remataron.

Como informó este diario, Armella quedó en condiciones de decidir si cita a indagatoria a los acusados. Aunque se abre un interrogante porque el juez viene subrogando el juzgado de Lomas de Zamora y el Senado acaba de aprobar la designación de Juan Tomás Rodríguez Ponte como nuevo titular del tribunal. Sólo resta la publicación de su designación en el Boletín Oficial y la jura.

Fuente: Clarín