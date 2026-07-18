¿Vuelven el frío y las lluvias al AMBA?: cómo estará el clima para la final del Mundial

El clima mundialista está a tope a horas de la final entre Argentina y España de este domingo a las 16. Con la ansiedad a mil y a la espera de lo que pase en Nueva York, el otro clima al que se debe estar atento es al meteorológico. Porque si bien el horario invita a la juntada, el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) le pone puntos suspensivos a esos planes.

El domingo en el Área Metropolitano de Buenos Aires (AMBA) estará marcado por el tiempo inestable durante gran parte de la jornada . Se esperan lluvias con una probabilidad de entre el 40% y el 70% durante la mañana, mientras que hacia el mediodía las chances de precipitaciones bajarán a entre el 10% y el 40%. Para la tarde y la noche, en tanto, el organismo prevé que las lluvias prácticamente desaparezcan.

La temperatura oscilará entre los 10 °C de mínima y los 15 °C de máxima. Además, soplará viento del sur durante toda la jornada, con velocidades de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h en las primeras horas del día y volver a intensificarse hacia la noche, lo que hará que la sensación térmica sea inferior a la temperatura registrada por el termómetro.

Por eso, quienes tengan pensado seguir la final en pantallas gigantes, organizar un asado o reunirse en espacios abiertos deberán contemplar un escenario fresco y con posibilidad de lluvias, especialmente durante la mañana y el mediodía. Hacia el horario del partido, las condiciones tenderían a estabilizarse, aunque el cielo continuará mayormente nublado y el ambiente seguirá frío.

El clima será menos benevolente con los hinchas de diez provincias, donde hay pronósticos para este domingo que incluyen alertas de distintos colores y gravedades.

En Jujuy habrá alerta naranja por vientos zondas en el sector oeste, y alerta amarilla en el norte, lindando con Bolivia. Dicha alerta naranja se extiende por gran parte del NOA, alcanzando las zonas oestes de Salta, Santiado del Estero y noroeste de La Rioja.

En la zona cordillerana de San Juan también habrá alerta amarilla por vientos. En esa provincia y en Mendoza también se verán alertas amarillas por nieves.

En el otro extremo del país habrá lluvias. El sur de Corrientes y el norte de Entre Ríos tendrán alerta naranja por tormentas durante la mañana del domingo, aunque amainará para la hora del partido.

Si bien la tormenta tendrá su epicentro en esa zona, el frente tormentoso dejará alerta amarilla en las provincias aledañas: Oeste de Misiones, Resistencia en Chaco, el norte de Santa Fe y el sur de Entre Ríos se verán afectadas durante la primera mañana del domingo.

Fuente: Clarín