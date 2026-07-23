Wanda Nara ahora vende cursos: cuánto cuestan y de qué se tratan

En medio del escándalo que se desató tras el robo que sufrió en Italia mientras presenciaba la final del Mundial 2026 en Nueva Jersey, Estados Unidos, Wanda Nara sorprendió al anunciar el lanzamiento de “Academia Wanda” , un curso pensado para mujeres que buscan emprender y alcanzar la independencia económica.

“Finalmente se estrena el curso que quería para ustedes” , expresó la mediática mediante su cuenta de Instagram, en la que acumula 17.3 millones de seguidores. Luego, sorprendió al compartir la página web con la que invitó a unirse al proyecto que comparó con " el nacimiento de otro hijo ”.

" Van a poder lograr lo que quieran de sus vidas, para que no tengan que depender de nadie, puedan cumplir sus sueños y amen su vida ”, agregó.

Y completó: “ Cuando terminen el curso, les puedo asegurar que se van a sentir una persona diferente . Esa persona que hace rato están buscando. Si estás bloqueada, vas a conocer también por todas las dificultades que yo pasé. A veces es difícil ver el resultado, pero yo te voy a enseñar a llegar a ese resultado ”.

Según indica la empresaria de cosméticos en el sitio web, el poder radica en elegirse a una misma por sobre todas las circunstancias: “No llegué hasta acá porque me eligieron. Llegué porque aprendí a elegirme yo. Antes que nadie” .

A la formación principal se le añaden tres contenidos adicionales:

Quienes realicen la capacitación accederán a las herramientas fundamentales para superar obstáculos, despejar incertidumbres y renovarse. Según la conductora, al concluir el trayecto, los participantes experimentarán una transformación personal profunda: “Les garantizo que al terminar se van a sentir una persona distinta, esa versión de sí mismas que estaban buscando” .

Fuente: La Nación