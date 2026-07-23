Buscan a un hombre que dejó su casa en Cipolletti, iba a tomarse un micro a Córdoba y le perdieron el rastro

Luis Daniel Gregori (38) salió de su casa en Cipolletti el martes a la tarde y se subió a un micro rumbo a Córdoba. Pero su familia perdió contacto con él desde el miércoles y lo busca intensamente. Advierten que necesita atención médica.
La Policía de Río Negro activó el protocolo de búsqueda en las últimas horas. Gregori tiene 38 años, tez blanca y mide 1,90 de altura. Tiene ojos marrones, pelo castaño y barba, según la descripción que difundió el Destacamento N° 114 del barrio Manzanzar, en esa ciudad rionegrina.
Cuando salió de su casa, el martes a las 16.30, llevaba campera de neoprene azul con una franja naranja, pantalón de jean y zapatillas azulas. Usa anteojos. No tiene tatuajes ni aros.
Según indicó la familia, el hombre padece esquizofrenia paranoide con brotes psicóticos, por lo que requiere atención médica.
En las últimas horas se confirmó que llegó a subirse a un micro con rumbo a la ciudad de Córdoba. Su familia no logra comunicarse con él desde el miércoles a la tarde.
En caso de tener información sobre Gregori, piden avisar a la sede policial más cercana o contactarse con el Destacamento N° 114 del Barrio Manzanar de la Policía de Río Negro.
Fuente: Clarín
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