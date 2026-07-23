Colapinto, una charla mundialista con Alonso y Sainz, mientras crecen los rumores sobre su futuro

BUDAPEST (enviado especial).- Día muy agradable en el renovado Hungaroring . El sol jugaba a las escondidas con las nubes, la temperatura se situaba en 23 o 24ºC y una brisa más bien fresca se desplazaba, tranquila, por una calle del paddock totalmente renovada, muy ancha.

Nuevos edificios con amplios espacios y comodidades para los hospitalities sobre los que a media mañana apuntaban los rayos del sol transformando en espejos los cristales que guardan los secretos de los equipos y pilotos.

Se terminaba de instalar el espacio de chill out en medio de esa avenida por la que discurren muchos egos e ilusiones. Estará funcionando a fondo con orquesta de violines y czardas -el baile típico de esta región- desde mañana. Curiosamente, la pieza más popular a nivel global es la que compuso el italiano Vittorio Monti en 1904.

Franco Colapinto ingresó a la sala de conferencia de la FIA a las 14.30 hora local luciendo un pantalón largo de gimnasia pero estilo baggy (muy ancho), con una gran raya celeste claro a los costados.

Como un perezoso acomodándose en un árbol se desparramó sobre el sofá rojo a la derecha de Carlos Sainz. El español miraba su celular antes de que comenzaran las preguntas y Franco quería distenderse cerrando los ojos, desperezándose y masajeando su nuca con la mano derecha, como cuando está tranquilo.

A pocos días de la final del Mundial que ganó España a Argentina en Nueva Jersey, con dos españoles y un argentino en la sala, la primera pregunta tenía que ser sobre fútbol: “Fue muy duro, por supuesto -comenzó Franco-. España realmente se lo mereció. Ellos jugaron mejor fútbol -reconoció con deportividad-. Pero estoy muy orgulloso del equipo argentino, de Messi y de todos los jugadores. Muy orgulloso de ser argentino“.

Después de todas las controversias y violencias verbales que se han visto en las redes, ninguno de los tres quería extenderse o bromear sobre el tema. “Siempre tuve la sensación de que España ganaría y creo que se lo merecieron -hizo eco Sainz-. Muy orgulloso de ser español”.

Más serio, Alonso quería pasar del tema: “Muy poco que agregar -afirmó-. Yo lo disfruté y España hizo un gran torneo. También, por las mujeres; que también ellas son campeonas del mundo. Ha sido muy grande ver celebrar a todo un país”.

Después, cada uno a lo suyo. Franco contó lo que ha sucedido con Alpine hasta el momento esta temporada: “Todos han incorporado más mejoras que nosotros, y las nuestras no han sido lo suficientemente profundas. Tenemos componentes que están por llegar, pero no este fin de semana (lo harían en Zandvoort a finales de agosto). Hemos sido superados en los desarrollos y no estamos en la misma posición que teníamos en Miami, Canadá y Mónaco”, explicó.

Hubo un lazo común entre los tres: sus equipos no pasan por un buen momento precisamente. ¿Y el futuro de los tres? Rumores. ¿Sólo rumores?

Por eso, en radio paddock los rumores corren como cohetes sobre la situación de los tres pilotos. Sobre todo, alrededor de la butaca de Colapinto.

Medios italianos e incluso personas de adentro de Alpine afirman que Briatore desearía tener a Fernando Alonso en sus filas . Puede ser un anzuelo para que reaccionen más rápido los patrocinadores de Colapinto. En Argentina se dice que están dispuestos a seguir apoyando muy fuerte al piloto argentino a largo plazo. Sólo bastaría una llamada de Flavio para cerrar los flecos de la operación. Ese es un poderoso argumento a favor de Franco y del trabajo que están desarrollando sus managers.

Aun así, la vulnerabilidad de Franco depende de una decisión que, se dice, podría tomar Fernando Alonso.

En los garajes de Aston Martin en Hungaroring se terminaban de montar apresuradamente todos los componentes de la profunda reforma del AMR 26 que ahora tendrá una versión B. Si funciona como espera su diseñador, Adrian Newey, los tiempos deberían ser en general de dos a dos segundos y medio más rápidos por vuelta. Sería un primer paso adelante para, en otra evolución y tras recibir la primera modificación profunda del hasta ahora escuálido (por falta de 80 HP) motor Honda, situar al equipo y sus pilotos en el medio pelotón. Si Alonso percibe que el rendimiento del coche va en la buena dirección, casi seguramente se quedará en Aston.

Aún así, tanto él como su amigo Flavio podrían verse tentados si por allí apareciese una importante suma de dinero debido a la atracción que genera Alonso.

Ante una tentación de este tipo, Briatore debería olvidarse del proyecto a cinco años que tiene con Colapinto, que está cumpliendo con creces con su parte. Nunca le ha entregado Briatore al argentino un vehículo realmente competitivo y en la comparación con Gasly, Franco es de momento, solo 7 centésimas más lento. Esta diferencia se ha obtenido dejando de lado las tres primeras carreras, donde ambos autos eran muy diferentes, y descartando la clasificación para la sprint de Canadá, en la que Gasly tuvo problemas, y la de Inglaterra, en la que se le averió el suelo del coche a Franco.

Eso está en línea con las diferencias que suele haber entre pilotos de los equipos líderes como Ferrari (Leclerc-Hamilton), Mercedes (Antonelli-Russell) y McLaren (Norris-Piastri).

Si Alonso se moviera, ¿qué alternativas tiene Franco? Sus managers ya han comenzado a hacer consultas. Una puerta que estaría abierta, la de Williams que depende de lo que haga Carlos Sainz, que está buscando nuevos aires debido al muy modesto rendimiento de los FW48 este año. Aston ha abierto una línea de comunicación con Sainz por si Alonso decidiera partir.

En la semana del Gran Premio de Bélgica, James Vowles cenó con Colapinto y tuvo una larga charla con los managers.

Esteban Ocon es vulnerable en el equipo Haas, que mantiene conversaciones con el japonés Yuki Tsunoda, reserva en Red Bull.

Estamos en el momento de los “por si pasa esto o lo otro”. Pilotos y equipos se cuidan las espaldas.

Si Briatore pensase únicamente en términos de rendimiento, podría darse cuenta del guerrero que tiene en su escuadra y mantenerlo con la espada bien afilada.

Cuando Franco Colapinto recibió a la TV al finalizar el pasado Gran Premio de Bélgica le restó importancia a su espectacular maniobra de adelantamiento sobre Gasly y Liam Lawson (Racing Bulls). Ese fue un espectacular “2 por 1”.

El sabía muy bien por qué había podido lanzarse al hueco y pasar en la larga recta de Kemmel. Sentía seguramente verdadera satisfacción por el punto conseguido (terminó décimo) y porque por segunda vez en carreras consecutivas aguantaba y derrotaba en un “mano a mano” a Gasly. Eso tenía aún más significado que la inevitable y fácil comparación con aquella maniobra del año 2000 cuando Mika Hakkinen hizo un 2 por 1 al pasar a su gran rival, Michael Schumacher, y al brasileño Ricardo Zonta, en la recta de Kemmel. Sólo que en aquella oportunidad no existían las diferencias en la energía eléctrica frecuentes este año. No adelantan los pilotos, adelantan los motores eléctricos.

Colapinto pudo realizar su maniobra porque en la frenada a la lenta horquilla de La Source, curva 1 del circuito, frenó antes y recargó más su batería. Gasly y Lawson, sobre todo el francés, muy poco recargaron en esos momentos. Por ello, Franco aceleró antes y comenzó a recuperar terreno ya en la recta que conduce a Eau Rouge Radillon. Y subiendo para coronar el Radillon, ya ganaba más terreno y en plena recta él aceleraba aún más y sufría menos por la pérdida de energía y acababa el adelantamiento. Le ayudaba, también el efecto de arrastre, succión o rebufo aerodinámico bastante fuerte en las rectas de Spa.

En el trazado de 4381 metros con 14 curvas de media y baja velocidad, Colapinto ganó la carrera corta de Fórmula 3 en 2023. Con el deficiente Alpine A525 acababa 19º el año pasado. El A526 resulta más manejable que su antecesor y en las curvas de media velocidad rinde mejor que su antecesor.

En la primera sesión del viernes Paul Aron ocupará el asiento de Colapinto. La batalla con los Racing Bulls y los Audi se repetirá y tanto Franco como Gasly tendrán que lograr tiempos muy parecidos que les deje en el entorno de la décima posición para cumplir con la realidad de dónde está el A526 en estos momentos, a la espera de las modificaciones que se presentarán en Países Bajos.

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Fuente: La Nación