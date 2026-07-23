Nueva encuesta electoral: midieron a Javier Milei en tres escenarios para 2027 y ganó sólo en uno

Una nueva encuesta electoral se suma a la hipótesis de que la pelea por la presidencial 2027 viene pareja y con final abierto . El estudio que adelanta Clarín este jueves midió cuatro escenarios por candidatos y Javier Milei ganó sólo en uno . En otros dos prevaleció Axel Kicillof y en el restante hubo empate .

El sondeo es de QSocial , una firma con más de 15 años de experiencia en el mercado, con clientes en el ámbito de la política y el mundo de los negocios. Como vice de la sociedad aparece un exgobernador peronista de Chubut, Martín Buzzi ; y el coordinador del área de opinión pública es Lucas Klobovs , con experiencia en la consultora Poliarquía.

Días atrás, la encuestadora presentó su último trabajo, que incluyó un relevamiento nacional de 1.323 casos , con +/- 2,9% de margen de error. El informe, de 155 páginas, presenta decenas de mediciones y un amplio capítulo electoral titulado "Perspectivas hacia 2027" .

De entrada, QSocial hace una pregunta general vinculada con la continuidad (o no) de la "mayoría de las políticas iniciadas por el actual gobierno" . Se da un resultado repartido e interesante para analizar:

1) Un 25% pide "continuar la mayoría de las políticas..." . Es el núcleo más bajo de apoyo a Milei desde que se hace la medición. A fin de año, tuvo un pico de 41%.

2) Un 30% elige "continuar algunas y cambiar otras" .

3) Y un 42% , el número más alto (9 puntos superior a diciembre 2025), reclama "cambiar la mayoría" . Completa 3% de "ns/nc" .

Después viene el primer planteo de intención de voto para la próxima presidencial, con Milei ya lanzado a su reelección . Es el clásico cuadro por espacio y se da un empate en 25% entre "La Libertad Avanza" y el "Peronismo". Con un detalle no menor: el "Kirchnerismo" aparece como variante opositora por separado y suma 9%.

Más afín al Gobierno, el PRO llega a 5% . ¿El resto? Izquierda 6% , UCR 2% , Otro 3% , En blanco 9% y No sabe 15% .

Como antecedente, este martes Clarín informó sobre otro sondeo , de la Universidad de San Andrés (Udesa) , que también presenta un escenario por fuerzas muy parejo . Hace 10 días, en tanto, este diario también publicó un informe especial con encuestas electorales , donde los libertarios y Milei en promedio figuran con unos puntos de ventaja.

Luego, en el informe de QSocial vienen las mediciones por candidato . Con variantes llamativas y dos actores centrales, Milei y Kicillof , que se repiten en tres de las cuatro evaluaciones. El gobernador gana en dos, el Presidente en una y en la restante hay un empate.

La paridad se da en el escenario 1 . Milei y Kicillof empardan en 28% , tercera con 11% viene la ya no tan sorprendente Myriam Bregman (del FIT, que también suena para la Ciudad ) y cuarto, el peronista moderado Juan Schiaretti ( 7% ). Completan En blanco con 11% y No sabe con 16% .

Es la primera vez que en este escenario Kicillof iguala a Milei. A fines del 2025, el mencionado pico libertario en las encuestas, el Presidente le llevaba 20 puntos al gobernador (45% a 25%). Pero desde marzo, la brecha se empezó a acotar a tres o cuatro puntos, siempre con Milei arriba.

La segunda medición reemplaza a Sergio Massa por Kicillof y repite a cuatro de los cinco contendientes de la primera vuelta presidencial 2023 (sólo falta Patricia Bullrich). En esta pelea es donde prevalece Milei , con el mismo 28% del cuadro anterior. Gana, porque el PJ K con Massa baja a 21% y crece Bregman a 19% . Completan: Schiaretti 7% , En blanco 11% y No sabe 15% .

En el escenario 3 vuelve Kicillof y aparece Bullrich como sustituta de Milei. El gobernador se impone por poco: 28% a 25% . Otro dato central acá es que los indecisos suben a 23% . Luego cierran: Bregman 11% , Schiaretti 5% y En blanco 8% .

El último planteo reedita el duelo Milei vs. Kicillof , pero con Mauricio Macri en la cancha . Y el líder del PRO, con un 8% , afecta al Presidente , que cae un poco y queda dos puntos debajo del gobernador : 28% a 26% . Con matices, este es el escenario que agitan los macristas para forzar un acuerdo con el Gobierno, sobre todo para conservar la Ciudad.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín