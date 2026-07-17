Volcó un micro y cayó desde un puente en plena tormenta: Hay pasajeros atrapados

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Un micro volcó y cayó desde un puente en la Ruta 7 a la altura de Carmen de Areco. Bomberos y Policía trabajan para rescatar a los pasajeros que se encuentran atrapados, mientras personal médico atiende a los heridos.

“Estabamos subiendo al puente. Aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que en este momento está siendo atendida”, dijo Maximiliano, un pasajero del micro, a TN.

“El micro cayó del puente, desde unos seis u ocho metros”, dijo el testigo que aseguró que eran unas 20 personas, la mayoría de las provincias de Córdoba y San Luis, y que, en su caso, viajaba desde Laboulaye a Buenos Aires. “Un niño que fue atendido, un bebé“, añadió.

Asimismo, indicó que en el micro se encontraban dos choferes y que “falta uno” ya que “abrió la puerta lateral en marcha y saltó. Ahora no lo encuentran”. Y agregó: “Saltó durante el impacto. Se dio cuenta de que iba a pasar algo y saltó. Fueron segundos de caos. El que manejaba fue el que me contó esto”



