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Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, viernes 17 de julio

Redacción CNM julio 17, 2026

Luego de varios días con temperaturas muy bajas en gran parte del país, el frío volvió a sentirse con fuerza este viernes 17 de julio en varias provincias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos cuatro ciudades amanecieron con temperaturas bajo cero.

El primer lugar fue para Río Grande (Tierra del Fuego) , con -8,5°C registrados a las 6:00, el valor más bajo del país en toda la mañana.

El segundo puesto lo ocupó Río Gallegos (Santa Cruz) , con -6,4°C a las 7:00. El podio lo completó Ushuaia (Tierra del Fuego) , con -3,6°C registrados a las 6:00.

Este ranking se irá actualizando durante la mañana con la temperatura más baja registrada por cada ciudad entre las 6:00 y las 12:00.

La jornada en la Ciudad de Buenos Aires comenzará con tormentas fuertes durante la mañana, con una probabilidad de precipitación de entre 70% y 100% . El SMN prevé una temperatura de 18 °C , vientos del norte de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h .

Hacia la tarde , las condiciones tenderán a mejorar, aunque todavía se esperan chaparrones aislados , con una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40% . La temperatura alcanzará una máxima de 23 °C , con vientos del noroeste de entre 13 y 22 km/h .

Por la noche , el cielo permanecerá mayormente nublado , con una probabilidad de precipitaciones de apenas 0% a 10% . La temperatura descenderá hasta los 19 °C y el viento rotará al sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h .

Fuente: TN


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