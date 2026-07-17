Cuáles son las ciudades más frías de la Argentina hoy, viernes 17 de julio

Luego de varios días con temperaturas muy bajas en gran parte del país, el frío volvió a sentirse con fuerza este viernes 17 de julio en varias provincias. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , al menos cuatro ciudades amanecieron con temperaturas bajo cero.

El primer lugar fue para Río Grande (Tierra del Fuego) , con -8,5°C registrados a las 6:00, el valor más bajo del país en toda la mañana.

El segundo puesto lo ocupó Río Gallegos (Santa Cruz) , con -6,4°C a las 7:00. El podio lo completó Ushuaia (Tierra del Fuego) , con -3,6°C registrados a las 6:00.

Este ranking se irá actualizando durante la mañana con la temperatura más baja registrada por cada ciudad entre las 6:00 y las 12:00.

La jornada en la Ciudad de Buenos Aires comenzará con tormentas fuertes durante la mañana, con una probabilidad de precipitación de entre 70% y 100% . El SMN prevé una temperatura de 18 °C , vientos del norte de entre 23 y 31 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h .

Hacia la tarde , las condiciones tenderán a mejorar, aunque todavía se esperan chaparrones aislados , con una probabilidad de lluvias de entre 10% y 40% . La temperatura alcanzará una máxima de 23 °C , con vientos del noroeste de entre 13 y 22 km/h .

Por la noche , el cielo permanecerá mayormente nublado , con una probabilidad de precipitaciones de apenas 0% a 10% . La temperatura descenderá hasta los 19 °C y el viento rotará al sur, con velocidades de entre 7 y 12 km/h .

Fuente: TN