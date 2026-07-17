Volcó un micro en la ruta 7 a la altura de Carmen de Areco: hay al menos 20 heridos

Un micro que viajaba hacia la Ciudad de Buenos Aires volcó este viernes a la madrugada y cayó desde un puente en la ruta 7 , a la altura de la ciudad bonaerense de Carmen de Areco . Hay al menos 20 heridos .

Uno de los pasajeros del ómnibus dijo que una fuerte ráfaga de viento lo hizo volcar cuando subía al puente del arroyo La Guardia, cerca del cruce con la ruta provincial 31 . El micro es de la empresa Vía Tac.

“El micro cayó del puente, desde unos seis u ocho metros”, precisó Maximiliano en declaraciones a TN . En ese micro viajaban 20 personas, en su mayoría de Córdoba y San Luis, más los dos choferes.

Minutos después del accidente llegaron al lugar bomberos y equipos de emergencia para retirar del micro a los heridos y llevarlos al hospital de Carmen de Areco.

"Estábamos subiendo al puente en carmen de Areco y aparentemente una ráfaga de viento nos hizo volcar. Hay gente que está siendo atendida, ahora rescataron a una persona y ahora estamos yendo al hospital", contó Maximiliano.

El mismo pasajero detalló que entre los heridos hay un bebé que viajaba en brazos de su mamá y fue atendido de inmediato en el lugar. Además, según contó, los bomberos buscaban a uno de los choferes que antes de la caída del micro en el puente abrió la puerta lateral y saltó .

"Aparentemente cuando pasó el hecho uno de los choferes intentó saltar. Abrió la puerta lateral en marcha e intentó saltar y ahora no lo encuentran. Había dos choferes y falta uno", contó el pasajero. Esos detalles se los contó el otro chofer, quien iba al volante del micro.

La ruta 7 fue momentáneamente cortada por personal de la Policía Vial San Andrés de Giles y Corredores Viales.

Pasadas las 10 de la mañana llegó al lugar del accidente personal de la fiscalía de Mercedes que entiende en la causa para comenzar la investigación con la premisa de determinar las causas del accidente .

"No podemos sacar conjeturas pero a las 6.55 cuando se produce el vuelvo había mucho viento, una gran tormenta, granizo y lluvia, después la pericia lo dirá", dijo el jefe de Defensa Civil Fabián Maira cuando en A24 le preguntaron si el viento fue el detonante del vuelco.

Maira detalló que, según pudieron reconstruir en base a los testimonios de los pasajeros y lo que vieron al llegar al lugar, el micro se fue hacia la derecha, pegó en el guardarrail y cayó a solo cinco metros del arroyo.

"Llevó una hora y media rescatar a todas los pasajeros. Trabajó personal de bomberos, SAME, Defensa Civil, Policía y la gente del hospital. El protocolo lo realizaron muy bien", destacó.

Fuente: Clarín