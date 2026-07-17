Hay alerta por tormentas y fuertes vientos: ya empezó a caer granizo en algunos lugares del AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este viernes un alerta por fuertes tormentas y con posible caída de granizo para las próximas horas sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano .

En este sentido, pasadas las 8.30 ya hay reportes e imágenes de un diluvio con granizo sobre la ciudad bonaerense de Lobos , ubicada a 100 kilómetros de la Capital Federal.

Vecinos de distintos partidos bonaerenses compartieron videos en redes sociales que permiten dimensionar el alcance de la tormenta en la parte norte de la provincia de Buenos Aires.

‼️AHORA: tormenta muy fuerte con granizo, lluvia y ráfagas en Lobos, BsAs. La zona está bajo alerta oficial desde hace varias horas. Cred autor. pic.twitter.com/3Vv4cXequ2

Según el organismo meteorológico, rigen alertas para Exaltación de la Cruz, San Miguel del Monte, General Las Heras, General Rodríguez, Lobos, Luján, Marcos Paz, Mercedes, San Andrés de Giles y San Antonio de Areco , entre otros puntos bonaerenses.

En Ciudad de Buenos Aires , de acuerdo con el SMN, hoy será el día más inestable de la semana: la probabilidad de fuertes precipitaciones para esta mañana oscila entre el 70% y el 100%.

No se descartan tormentas eléctricas, y habrá ráfagas de viento norte de entre 42 y 50 km/h. La temperatura pronosticada adelanta una mínima de 18° y una máxima de 23°.

INFO🧊> Así caía #granizo en Abasto hace instantes. #LaPlata #AMBA #tormenta #viento #lluvia pic.twitter.com/vD5Gr87KKD

Las lluvias no solo dirán presente el viernes, sino que también se extenderán durante el sábado , con tormentas aisladas durante la mañana y la tarde y chaparrones más fuertes por la noche.

El ingreso de aire más inestable en la región metropolitana también provocará un descenso de las temperaturas una vez que pasen las lluvias, marcando un cambio de escenario tras varios días de temperaturas templadas, inusuales para esta época del año.

Luego del pico de 23° grados previsto para este viernes, las marcas térmicas retrocederán durante el fin de semana, devolviendo condiciones más acordes al invierno.

Para el sábado se espera una mínima de 14° y una máxima de 18°, y para el domingo un escalón más abajo, con 10° y 15° respectivamente.

Fuente: Clarín