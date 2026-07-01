Vinagre blanco y de limpieza: en qué se diferencian y para qué conviene usar cada uno

A diferencia de lo que muchas personas creen, el vinagre blanco y el de limpieza no siempre deben utilizarse de la misma manera . Si bien pueden parecer el mismo producto, ya que son transparentes y tienen olor ácido, están formulados de manera distinta .

En líneas generales, las diferencias están en la concentración y en el uso para el que fueron pensados. El vinagre blanco tiene una acidez apta para el consumo alimentario , mientras que el de limpieza suele ser más concentrado o incluir componentes que mejoran su efecto sobre superficies, manchas y malos olores.

El vinagre blanco, o vinagre de alcohol, es un producto apto para consumir en comidas . Suele utilizarse para condimentar, conservar y preparar diferentes recetas. Como tiene una acidez moderada, también es útil para tareas de limpieza más sencillas, siempre que se use sobre superficies resistentes.

Entre sus usos más comunes aparecen:

Sin embargo, aunque es un producto cotidiano, no se puede aplicar en cualquier lugar . Sobre mármol, granito, piedra natural o madera sin tratar , no es recomendable usarlo, ya que su acidez puede manchar o dañar estas superficies.

El vinagre de limpieza, por su parte, fue diseñado para tareas domésticas . Si bien es muy parecido al vinagre blanco, no es apto para usar en recetas o para condimentar comidas . En la mayoría de los casos, suele tener una concentración más alta de ácido acético o incluir componentes que mejoran su efecto sobre la suciedad.

Este tipo de vinagre conviene reservarlo para zonas del hogar donde se busca una limpieza más intensa. Algunos usos frecuentes son:

Más allá de qué vinagre se elige, es importante no mezclarlo con lavandina . Lejos de servir para limpiar, esta combinación libera gases irritantes y peligrosos para la salud. Tampoco es aconsejable combinarlo con productos fuertes sin leer previamente las instrucciones del envase.

Así, aunque pueden parecer lo mismo, el vinagre blanco es la opción correcta para cocinar y hacer limpiezas suaves , mientras que el vinagre de limpieza debe quedar reservado para tareas domésticas . Antes de elegir uno, es importante leer la etiqueta y usar cada producto para el fin para el que fue fabricado.

Fuente: TN