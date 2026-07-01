Habló por primera vez la mamá de Agostina Vega, la nena asesinada en Córdoba: “A Barrelier le tienen que dar perpetua”

En el avance de la investigación del caso de Agostina Vega que conmocionó a Córdoba, habló su mamá por primera vez después del hallazgo de los restos de la adolescente.

" Estoy satisfecha con lo que ha hecho el fiscal , pero no puedo dormir con todo lo que pasó“, expresó Melisa Heredia en diálogo con TN .

Y sumó sobre el principal sospechoso en la causa, Claudio Barrelier : ” A él le tienen que dar perpetua. A mí me hicieron un daño enorme, a mi hija no la voy a ver mas “.

Durante la entrevista, la mujer también se refirió al impacto que provocó el crimen en su familia . “Nos han destrozado la vida, no le deseo a nadie lo que estamos pasando. Es horrible, es estar muerto en vida . Uno no se prepara nunca para la muerte de un hijo ”, sostuvo.

En su testimonio, Heredia contó que consideraba a Barrelier como una amistad cercana. “Yo a Barrelier lo conocía y pensé que era mi amigo y que nunca le iba a hacer daño a mi hija ”, señaló.

En ese sentido, explicó que durante mucho tiempo creyó en la versión que él daba a todo su círculo sobre la denuncia de una mujer que aseguró que el hombre la secuestró en su casa. “ Todos pensábamos que él era inocente , nos decía que lo habían hecho una cama política y nos quedamos con eso”.

La madre de Agostina también cuestionó el accionar de la policía durante las primeras horas de la búsqueda. “ Cuando el remisero me llama por teléfono y me dice que la había dejado en la casa de Barrelier , empecé a sospechar de él ”, recordó.

Siempre según su versión, la mujer fue inmediatamente a la comisaría. “Yo ahí nomás me fui a ampliar la denuncia, di su nombre y apellido, la dirección y no se movieron rápido . Ni siquiera cuando hice la denuncia, me tuvieron de las 4 a las 9 de la mañana para tomármela”, remarcó.

Melisa también sostuvo que, a su entender, el principal acusado no actuó solo. “ Para mí hay más involucrados. Todo el círculo de Barrelier está involucrado, los quiero a todos presos ”, manifestó.

En esa línea, se refirió a las personas detenidas por presunto encubrimiento . Respecto de Soledad Andreani , dueña del Ford Ka secuestrado en la investigación, aclaró que apenas la había visto en dos oportunidades y que no tenía vínculo con ella .

En cuanto a Osvaldo Fassetta, amigo de Barrelier, dijo: “Él estaba todo el tiempo con el teléfono mientras buscábamos a mi hija. Para mí le estaba avisando cosas a Barrelier, la verdad que no sé ”.

Por último, Heredia recordó a su hija y aseguró que la ausencia será imposible de superar. “ Mi vida ahora es mi hijo, tengo que seguir por él, no me puedo quedar llorando en la cama . Toda la vida voy a llorar a mi hija”, expresó.

También contó que julio será un mes especialmente doloroso porque Agostina habría cumplido 15 años . “Ya le habíamos organizado su fiesta, ya había elegido su vestido. Es algo muy doloroso ”, lamentó.

Antes de cerrar, dejó un mensaje cargado de dolor: “Mi hija era una nena. Era la chispita de la familia. Todos sus compañeros la querían, sus amigas están destruidas. (...) Como siempre les dije, no me dejen sola”.

Fuente: TN