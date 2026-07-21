VILLA GESELL: Una niña de 2 años falleció tras ingresar al hospital con una obstrucción respiratoria

ZONALES

Una niña de 2 años falleció este martes luego de ser ingresada de urgencia al Hospital Municipal de Villa Gesell con signos vitales muy débiles, en un hecho que es investigado por la Justicia bajo la carátula de "averiguación de causales de muerte".





De acuerdo con la información oficial, la menor fue trasladada al centro de salud por su madre. Al arribar, el equipo médico inició de inmediato maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), que se extendieron durante aproximadamente 40 minutos, aunque pese a los esfuerzos realizados no fue posible revertir el cuadro y finalmente se constató su fallecimiento.





Según manifestó la madre al personal médico, la niña se habría broncoaspirado mientras era alimentada, lo que le provocó una obstrucción respiratoria.





La autopsia fue programada para la tarde de este martes en la Morgue Judicial de Pinamar.





En una ampliación de las actuaciones, el pediatra de guardia declaró que la menor ingresó con signos vitales muy débiles como consecuencia de una obstrucción respiratoria causada por alimento.



