Empieza la renovación de una ruta clave de la Costa Atlántica: sumarán miradores, iluminación y nuevos accesos a las playas

ZONALES

La provincia de Buenos Aires dio un paso clave para transformar uno de los corredores costeros más transitados del país. El Senado convirtió en ley la creación del corredor turístico

"Camino del Mar"

, que abarca el tramo de la

Ruta Provincial 11

entre

Mar del Plata y Miramar

.





La iniciativa busca impulsar la puesta en valor de ese sector mediante un plan integral de infraestructura, promoción turística y preservación ambiental. El objetivo es convertir el recorrido en un atractivo por sí mismo, más allá de los destinos que conecta.





Entre las intervenciones previstas figuran la construcción de miradores, espacios de descanso, iluminación, nuevos accesos a las playas públicas, señalización turística y cartelería interpretativa a lo largo del recorrido.

El proyecto también contempla la elaboración de un plan estratégico entre la Provincia, los municipios y el sector privado para coordinar inversiones, fortalecer el turismo y promover un crecimiento sustentable.





Además, la ley incorpora incentivos económicos, fiscales y financieros para emprendedores y empresas que desarrollen servicios vinculados con la actividad turística en la zona.





Cinco ejes para potenciar el corredor turístico





La propuesta impulsa el desarrollo de cinco áreas temáticas para diversificar la oferta de la región y generar nuevos atractivos durante todo el año.





Los ejes incluyen un polo gastronómico y cervecero, un espacio dedicado al bienestar y la salud, un sector para turismo activo con actividades como surf, parapente, trekking, mountain bike y running, un circuito histórico, cultural y religioso y otro orientado a la realización de eventos deportivos.





El corredor de la Ruta 11 experimentó un fuerte crecimiento en los últimos años, especialmente en la zona de Chapadmalal, donde crecieron emprendimientos gastronómicos, cervecerías, proyectos turísticos e incluso viñedos, consolidando un nuevo perfil para ese sector de la costa bonaerense.



La ley también promueve acciones de conservación del patrimonio natural y paisajístico, con el propósito de acompañar el desarrollo económico sin perder el valor ambiental del corredor costero.

Evalúan la chance de hacer una autovía entre Mar del Plata y Miramar

La aprobación del corredor turístico se produce mientras el Gobierno bonaerense mantiene en estudio otro proyecto estratégico para la zona: la construcción de una autovía entre Mar del Plata y Miramar sobre la Ruta Provincial 11.

La iniciativa todavía no tiene fechas de ejecución ni inversiones definidas, aunque autoridades de la Dirección de Vialidad bonaerense y del municipio de General Alvarado retomaron las conversaciones para evaluar su viabilidad.

El proyecto busca responder al crecimiento urbano registrado en Chapadmalal, San Eduardo del Mar y El Marquesado, sectores que incrementaron notablemente su población y el tránsito durante la última década.

La posibilidad de duplicar la calzada se suma a otras obras que ya avanzan sobre la Ruta 11 en distintos tramos de la Costa Atlántica y forma parte de la planificación vial que la Provincia analiza para mejorar la conectividad y la seguridad del corredor costero.