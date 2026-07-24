Villa Gesell: la madre investigada por la muerte de su hija de dos años había sido diagnosticada con el síndrome de Munchausen

La investigación por la muerte de una nena de dos años en Villa Gesell volvió a poner la atención sobre el historial judicial de su madre, que años atrás había sido juzgada y absuelta por el fallecimiento de otras dos hijas.

En ese contexto, Erika Agnes Hooft Suárez , la abogada de familia que intervino durante años en expedientes vinculados a la protección de varios de los hijos de la mujer, aseguró que el hospital Materno Infantil de Mar del Plata le había diagnosticado Síndrome de Munchausen , un trastorno que, según explicó, ya había sido motivo de preocupación durante las actuaciones judiciales.

“Esta mamá el último diagnóstico que tuvo era una enfermedad que se llama Munchausten ”, afirmó la letrada en diálogo con TN .

Según Constanza Lamarque, perfiladora criminal que habló con este medio, el Síndrome de Munchausen es cuando el “agresor o cuidador inventa sintomas que el nene no tiene, también los exagera, manipula estudios, muestran y administrarle sustancias para provocarle enfermedades”.

La abogada sostuvo que esa situación fue uno de los elementos que marcaron el largo proceso judicial iniciado en Mar del Plata entre 2012 y 2013, cuando representó a Hogares de Belén, una institución que recibió en guarda a uno de los hijos de la mujer por decisión de la Justicia.

Según relató, el niño había sido separado de su familia luego de reiterados ingresos hospitalarios que, de acuerdo con su testimonio, motivaron denuncias por parte de los médicos.

“La gente ha hecho marchas, fue el director del Hospital a hablar con la Justicia, pedir por favor protección, porque no paraban de atenderlos. Entraba un hijo, salía, a los dos o tres días otro y volvían a entrar”, afirmó.

La muerte de la nena reavivó un caso que había conmocionado a la ciudad costera. En 2018 , la madre fue absuelta en un juicio por la muerte de Yazmín , su bebé de 11 meses que falleció en Mar del Plata en 2016.

En aquel momento, ella y quien era su pareja en ese entonces abandonaron la casa en la que vivían y permanecieron varios días ocultos, mientras eran intensamente buscados. Sin embargo, una semana después, se entregaron.

Por esa causa estuvieron detenidos durante casi dos años y siempre sostuvieron su inocencia. Pero el expediente tuvo una fuerte repercusión pública.

Durante el juicio también se analizó la muerte de otra hija de la mujer , una beba de seis meses que había fallecido en 2013. Los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert evaluaron los informes médicos y descartaron lesiones traumáticas o indicios de abuso sexual. En ambos casos, las muertes fueron atribuidas a complicaciones respiratorias.

Finalmente, un tribunal concluyó que no existían pruebas para condenarlos y que no se había podido acreditar que las muertes hubieran sido consecuencia de maltrato o abuso.

En paralelo, la Justicia de Familia intervino sobre el grupo familiar y dispuso distintas medidas de protección para los otros hijos de la mujer, entre ellas que fueran ingresados en hogares o fueran adoptados.

Después de ser absuelta, la mujer se mudó a Villa Gesell, formó una nueva pareja y tuvo dos hijos más, entre ellos la nena que murió este lunes.

De acuerdo a lo que trascendió, la madre, de 44 años, explicó ante los médicos que su hija se habría broncoaspirado mientras tomaba la mamadera.

Fuente: TN