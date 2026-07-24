Quién es Juan Manuel Reverter, el principal acusado del femicidio de la modelo argentina en México que fue detenido en EE.UU.

Juan Manuel Reverter , el argentino detenido en Estados Unidos por el femicidio de la modelo argentina Agostina Jalabert en Mexico , estuvo prófugo durante más de tres años hasta que fue detenido en el estado de Oregón.

Sobre él pesaba un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol por el crimen de la modelo argentina, asesinada en febrero de 2023 en Playa del Carmen, México.

El hombre de 38 años nació el 29 de junio de 1988 en Viedma, Río Negro , y tenía domicilio registrado en La Plata . Según la investigación, trabajó en empresas vinculadas a servicios tecnológicos y viajó a México a fines de 2022 para instalarse junto a Jalabert en un departamento de Playa del Carmen.

Reverter quedó bajo la lupa de la Justicia luego de que la investigación por la muerte de Jalabert cambiara de rumbo. En un primer momento, las autoridades mexicanas analizaron la hipótesis de un presunto suicidio, pero las nuevas pericias llevaron a recaratular la causa como femicidio y lo señalaron como el principal sospechoso.

La detención se produjo en el condado de Deschutes durante un operativo en el que participaron el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos , Interpol Washington , el Departamento de Seguridad Nacional y la Patrulla Fronteriza . Ahora deberá enfrentar el proceso judicial para su extradición a México, donde está acusado por el femicidio.

El vínculo entre Reverter y Agostina Jalabert comenzó durante el aislamiento por la pandemia de coronavirus.

De acuerdo con la investigación, la pareja atravesó distintos episodios de conflictos y separaciones antes de retomar la relación a fines de 2022, cuando él viajó a México para convivir con la joven.

Jalabert, de 31 años y oriunda de Carmen de Patagones , había viajado a Playa del Carmen para continuar con su carrera como modelo.

Tiempo después, Reverter se trasladó a México y comenzó a convivir con ella en el departamento donde ocurrió el crimen.

La joven fue encontrada muerta el 18 de febrero de 2023 por su hermana Candela, quien llegó al departamento que compartían en el complejo Paseo del Real, en Playa del Carmen.

La investigación determinó que durante la madrugada previa al hallazgo hubo disturbios y gritos en la vivienda. Incluso, vecinos alertaron a la policía local, que intervino en dos oportunidades por los ruidos provenientes del departamento.

En un primer momento, las autoridades mexicanas analizaron la posibilidad de un suicidio. Sin embargo, la familia de Agostina denunció irregularidades en la investigación y nuevas pericias cambiaron el rumbo de la causa.

Según el expediente judicial, Reverter golpeó a la víctima y luego ejerció presión sobre su cuello hasta provocarle la muerte . Los investigadores sostienen que después utilizó un cinturón para montar una escena que simulaba un suicidio antes de escapar.

Con el avance de la causa, la Justicia mexicana emitió un pedido de captura internacional con alerta roja de Interpol. Tras permanecer prófugo durante más de tres años, Reverter fue localizado y detenido en Estados Unidos.

Luego de su captura, se difundió la primera imagen del acusado bajo custodia . La fotografía fue tomada durante el procedimiento realizado por efectivos del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos , con apoyo del Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional e Interpol Washington .

Ahora se espera que comiencen los trámites para su extradición a México, donde deberá enfrentar el proceso judicial por el femicidio de Agostina Jalabert.

Fuente: TN