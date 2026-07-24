Cristina Kirchner contrató a un abogado de Lula para cuestionar ante tribunales internacionales su condena en la causa Vialidad

La expresidenta Cristina Kirchner sumó a uno de los abogados del actual mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva al equipo de defensores que diseña la estrategia para cuestionar ante tribunales internacionales su condena en la causa Vialidad.

Se trata de Rafael Valim, que trabajará con un grupo de asesores letrados en el plan para oponerse ante distintos organismos a la condena a seis años de cárcel que le dictó la Justicia argentina.

Valim es doctor y magíster en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de San Pablo (PUC-SP). Es profesor de Derecho Público, y tiene más de dos décadas de experiencia en Derecho Constitucional y derechos humanos.

Fuente: Clarín