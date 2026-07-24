Más cambios en el Gobierno: un hombre de Mauricio Macri analiza dejar Deportes y se iría de Innovación uno de Santiago Caputo

Tras la salida de Manuel Adorni y la llegada de Diego Santilli a la jefatura de Gabinete se produjeron ajustes en el organigrama que podrían derivar en cambios en el elenco gubernamental y hasta tener implicancias en las internas del oficialismo y en el vínculo de la Casa Rosada con sus principales aliados .

Daniel Scioli , que había logrado sobrevivir a los despidos de sus amigos Guillermo Francos y Lisandro Catalán , se mantiene en la Secretaría de Turismo y Ambiente tras la obligada renuncia del ex vocero presidencial. No solo eso: sumó atribuciones y poder .

En los últimos días volvió a recuperar la sub cartera de Deportes tan cara a sus sentimientos, lo que podría derivar en la inminente renuncia de Diógenes de Urquiza, quien llegó al Gobierno por recomendación de Mauricio Macri .

Con el arribo de Santilli a Interior, el ex motonauta había pasado a reportar directamente a la jefatura de Gabinete , pero se quedó sin Deportes, un pedido expreso de Santilli que asumió con el poder recortado, sin el Renaper -que logró recuperar- y sin Migraciones, que pasó al ministerio de Seguridad .

Con el ascenso del nuevo ministro coordinador y las modificaciones en el decreto 50 , el ex vicepresidente y dos veces gobernador bonaerense permaneció en jefatura de Gabinete, pero pasó a reportar directamente a Ignacio Devitt, el ex lobbista de Phillip Morris , que quedó como segundo de Santilli y debe su lealtad a Karina Milei .

De Urquiza hizo saber que no quería volver a trabajar bajo la órbita de Scioli . El ex motonauta le transmitió en privado que no tiene conflictos con el dirigente del PRO. “ Yo con vos no tengo ningún problema ”, habría transmitido el pichichi consustanciado más que nunca con la causa libertaria .

A De Urquiza no solo le preocupaba que Scioli interviniera su gestión. En su entorno también ven con preocupación el vínculo con Mario Moccia, titular del Comité Olímpico Argentino (COA) y del ENARD, que -con la excusa de una reestructuración- acaba de despedir a su segundo Philippe Oudinot, cercano al todavía subsecretario.

“ Diógenes está evaluando su futuro ”, confirmaron en el entorno del ex embajador en Brasil y candidato presidencial del Frente de Todos en 2015. Si se va -lo que hoy parece más probable- Scioli no lo reemplazará por un nuevo subsecretario y quedará como única cabeza del área , tal como hoy sucede en Turismo, un área que conoce desde el gobierno de Eduardo Duhalde.

En la Subsecretaría de Ambiente, en cambio, que permanece vacante desde la renuncia de Fernando Brom en junio pasado, Scioli sí tendría decidido buscar un delegado .

El Presupuesto de Deportes viene a la baja desde la asunción de Javier Milei. Se redujo cerca de un 66 por ciento , según los números oficiales.

Scioli prefiere hablar de una " optimización de recursos " y suele decir que el Presidente -por su pasado como arquero- también valora el área. “Cuando estás en el arco, tenés que atajar lo que viene con una particular destreza y es lo que hace él desde la máxima responsabilidad ”, suele analizar el dos veces mandatario bonaerense.

En septiembre en Santa Fe se llevarán a cabo los XIII Juegos Suramericanos (Odesur) 2026 , una plataforma que podría servir al Gobierno para mostrar gestión en un área criticada por la falta de mantenimiento y la baja de becas y subsidios para clubes .

En el centro de esquí en Chapelco, adonde Scioli viajó para la inauguración de las obras que hizo la empresa concesionaria el ex gobernador -que no se afilió a La Libertad Avanza- transmitió a algunos de sus interlocutores que su Secretaria está alineada con el objetivo de la presidenta del partido, Karina Milei, de trabajar por la reelección del Presidente .

Su vínculo con el jefe de Estado goza de buena salud. Milei retuiteó un posteo de Scioli que aseguró que el turismo receptivo proveniente de países limítrofes alcanzó en 2026 un récord histórico. Sin embargo, divergencias en esos números le valieron cruces subterráneos con el renunciado jefe del INDEC Marco Lavagna .

En el Gobierno negaron que el desplazamiento de De Urquiza pudiera generar más y nuevos cortocircuitos con Macri , que había sugerido también los nombres de los tres ex subsecretarios del área, el ex intendente de La Plata Julio Garro y el representante de futbolistas Ricardo Schlieper . “ Todos los que estamos en el Gobierno trabajamos por Milei ”, señalaron en Balcarce 50. La subsecretaría de Deportes fue la encargada de organizar el reciente sudamericano de Bridge en el que Macri retuvo la corona en la categoría senior.

“Daniel trabaja de manera espectacular con Nacho Devitt y en armonía total con Santilli y su equipo”, dijeron cerca del ex motonauta.

El ex concejal de Vicente López y actual vicejefe de Gabinete sigue fortaleciendo su poder, ahora bajo el mando -en los papeles- de Santilli. La salida de De Urquiza podría no ser el único cambio en jefatura de Gabinete .

Darío Genua , el secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología podría ser desplazado. Se trata de un área sensible y transversal de la administración que hasta ahora controlaba un hombre de Santiago Caputo. Genua incluso fue uno de los oradores en la Argentina Week en Nueva York, el principio del fin de Adorni. El nombre de su eventual reemplazante todavía no se conoce.

Con uñas y dientes, Santilli logró mantener el Enacom bajo su tutela mientras que Arsat y el Correo Argentino quedaron bajo el control directo de su segundo, el vicejefe de Gabinete del Interior, Gustavo Coria . La empresa argentina que fabrica satélites quedó en el centro de la polémica por la detención de Facundo Leal , el ex funcionario oriundo de Mendoza al que le encontraron US$ 2 millones y drogas en un allanamiento reciente y que fue beneficiado en las últimas horas con prisión domiciliaria por trastornos psicológicos .

Encargado de sección Política, acreditado en Casa Rosada

Fuente: Clarín