Sancionan al abogado del Gordo Dan por insultar a los jueces de la Corte Suprema

El abogado Alejandro Sarubbi Benítez , uno de los influencers libertarios más activos de Las Fuerzas del Cielo que comanda Daniel Parisini (alias Gordo Dan) y se referencian en el asesor presidencial Santiago Caputo , fue sancionado por el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal por sus expresiones contra los jueces de la Corte Suprema. Y en otra causa distinta, el Tribunal de Disciplina del Colegio Público le aplicó otra sanción, una multa de un millón de pesos.

Sarubbi Benítez apeló ambas resoluciones ante la Justicia, en la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La causa por los insultos contra la Corte se inició a partir de una denuncia presentada en noviembre de 2024 por Marcelo Bassano . El denunciante acusó al abogado de exponer datos personales suyos, insultar públicamente a los integrantes del máximo tribunal y publicar expresiones de contenido misógino y discriminatorio en sus redes sociales.

Bassano pidió la suspensión de la matrícula profesional de Sarubbi Benítez. En su presentación, a la que tuvo acceso Clarín , el denunciante citó una serie de publicaciones de Sarubbi Benítez contra los integrantes de la Corte Suprema. Una de ellas se produjo luego de que el máximo tribunal rechazara por mal concedido un recurso extraordinario federal, en una resolución firmada por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda.

El abogado libertario publicó una foto de los tres jueces y escribió, en letras mayúsculas: "La concha puta de su madre enfermos hijos de mil puta. Los quiero presos del primero al último" . Luego insistió en calificarlos como "hijos de mil puta". Y agregó: "No existe el 'derecho a la esperanza', enfermos mentales. La peor Corte de la historia humana".

Bassano calificó esas expresiones, entre otras que figuran en el expediente, como "insultos contra la máxima autoridad judicial" . Y sostuvo que no podían ser consideradas simples opiniones privadas, ya que habían sido difundidas desde una cuenta pública en una red social.

La denuncia señaló además que Sarubbi Benítez se presenta públicamente como abogado de "figuras vinculadas al universo libertario, entre ellas Daniel Parisini, conocido como Gordo Dan". Bassano cuestionó que, en ese contexto, el abogado difundiera ese tipo de agresiones desde una red social pública.

En su descargo, que figura en el expediente del Tribunal de Disciplina, al que tuvo acceso Clarín , Sarubbi Benítez sostuvo que "el problema surge cuando se pretende perseguir al otro por sus opiniones, tal y como ocurre en este caso".

El abogado libertario planteó que las presuntas ofensas denunciadas correspondían a otros ámbitos y que ni siquiera fueron objeto de reproche por parte de los supuestos damnificados. "Aún en el improbable caso de obtener su objetivo, su torpeza no le permite vislumbrar que de cualquier modo voy a seguir opinando sobre lo que me dé la gana por el solo hecho de que así se me antoja", afirmó.

Y añadió: "Es mi derecho como ciudadano, nada puede hacer para evitarlo, y mucho menos tengo que dar explicaciones por mis opiniones personales. Por mucho que le pese".

Sarubbi Benítez también cuestionó la intervención del Colegio Público en sus expresiones públicas . "Quiero destacar el peligro intrínseco que representa que un Colegio profesional intente inmiscuirse en la vida privada de sus matriculados". Y concluyó que la institución, en ese caso, "lejos de existir para la defensa del abogado, se convertiría en una mera herramienta de exterminio de individualidades no afines al pensamiento 'colectivo' de la institución".

El Tribunal de Disciplina resolvió aplicarle una "advertencia en presencia del Consejo Directivo", que es una de las sanciones contempladas en el Código de Ética de la institución que nuclea, regula y controla a todos los abogados habilitados para ejercer la profesión en la ciudad de Buenos Aires.

Según la resolución, Sarubbi Benítez profirió "frases insultantes y ofensivas" desde sus cuentas en la red social X, no solo contra el denunciante y los integrantes de la Corte Suprema sino también contra "toda la administración de justicia".

Para el Tribunal de Disciplina, su conducta "excedió un límite al decoro profesional, que este Colegio no debe aceptar" . El organismo consideró que se trató de un comportamiento que vulneró "los principios éticos en materia abogadil".

Sarubbi Benítez apeló la sanción y el expediente quedó bajo análisis de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

La segunda sanción fue aplicada en una causa diferente, iniciada por Javier Smaldone, en la que Sofía Cvitanovic (alias Croata) era defendida por Sarubbi Benítez. En ese expediente, el Tribunal de Disciplina le impuso al abogado de Croata una multa económica de un millón de pesos , que también apeló.

Las dos sanciones aplicadas por el Colegio Público quedaron bajo revisión judicial y no se aplican hasta que sean confirmadas por la Justicia.

Hay una denuncia contra Sarubbi Benítez que todavía está en trámite en el Colegio Público, que fue presentada por la diputada Marcela Pagano ; mientras que ya desestimaron otra, de la exvicepresidenta de la UIF, María Eugenia Talerico.

Sarubbi Benítez integra Las Fuerzas del Cielo, organización que lidera el Gordo Dan y se referencia en Santiago Caputo ; conduce el programa La Trinchera , del canal de streaming Carajo (del Gordo Dan y Augusto Marini); es columnista del portal de noticias La Derecha Diario (de Fernando Cerimedo y Javier Negre); y conduce el programa Veredictum, por Youtube. Además, es abogado de influencers y dirigentes libertarios, como el Gordo Dan , Cerimedo , Esteban Glavinich (alias Traductor Te Ama), Sofía Cvitanovic (Croata) y el exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, entre otros.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín