Video: un delincuente le robó el celular al conductor de un auto de aplicación en Córdoba

Un delincuente de 33 años fue detenido en Córdoba capital tras haber asaltado a un chofer de una aplicación de viajes. El operativo se realizó en pleno centro, cuando la Policía lo reconoció durante un patrullaje preventivo gracias a las imágenes obtenidas en la investigación.

El hecho había sido denunciado el sábado 11 de julio. La víctima aportó un video clave: su auto tenía una cámara que registró tanto el viaje como el momento exacto del asalto. Ese material permitió a los investigadores identificar al sospechoso.

El arresto se concretó en las últimas horas, cuando los efectivos patrullaban la esquina de Santiago del Estero y Lima y detectaron al ladrón buscado. El reconocimiento fue posible porque los agentes ya contaban con las imágenes del robo, que habían sido incorporadas a la causa.

El sospechoso fue trasladado a la Unidad Judicial de Robos y Hurtos y quedó a disposición de la Justicia, según informó El Doce . La investigación continuará con las actuaciones correspondientes para esclarecer el caso.

La causa sigue en curso y la Justicia analiza las pruebas para determinar los próximos pasos en la investigación.

Un conductor de una aplicación de viajes fue asaltado en Ingeniero Budge y las cámaras de la zona capturaron su desesperada súplica ante los delincuentes. “Tengo hijos, por favor” , les dijo.

El dramático episodio ocurrió en la esquina de Lavardén y Baradero, a media cuadra del colegio Calabrini. La filmación, que posteriormente fue difundida en redes, muestra el accionar de los asaltantes: mientras la víctima estaba sentada en su auto y con la puerta del conductor abierta, los delincuentes se metieron y comenzaron a forcejear con el hombre aún dentro.

En medio de la secuencia, el chofer les pidió que se fueran. “ Tengo hijos, pana, por favor”, exclamó. Todo duró apenas unos segundos, hasta que, finalmente, los ladrones concretaron el robo y se fueron del lugar.

Los vecinos de la cuadra aseguran que los robos en la zona son constantes y reclamaron por mayor seguridad.

Fuente: TN