Video: un agente penitenciario de Mendoza salió a festejar con una llama en el auto y fue denunciado por maltrato

Un agente del Servicio Penitenciario de Mendoza fue denunciado por maltrato tras la viralización de un video en el que se lo observa transportando una llama en el asiento trasero de su auto durante los festejos por el triunfo de la Selección. Las imágenes motivaron la intervención de distintas autoridades y la apertura de una investigación administrativa.

Ignacio Haudet , director de Biodiversidad y Ecoparque , fue el primero en radicar la denuncia. En diálogo con Infobae , explicó: “En el día de ayer, viendo las redes sociales, me hago eco de esas noticias que habían publicado algunos periodistas mendocinos, en donde se veía una llama en un vehículo particular”. Según indicó, inmediatamente hizo la denuncia en el Ministerio Público Fiscal .

“Para mí está considerado como maltrato, porque no es la forma de transportar al animal, independientemente de que pueda ser considerado un animal de corral o de compañía. No es la forma de hacer el traslado y tampoco era el lugar oportuno para que ese animal esté”, expresó.

A su vez, remarcó que la acción “constituye un retraso en la mirada sobre el derecho animal” y que “no tiene nada que ver la alegría del momento con someter a ese animal a ese estrés ni la forma de trasladarlo”. Además, manifestó: “No lo hice como funcionario público, aunque la dirección en la que trabajo tiene competencia en fauna, pero en este caso no se trata de fauna silvestre. Sin embargo, debemos repudiar estas situaciones”.

Fuentes de la Inspección General de Seguridad de Mendoza confirmaron a este medio que el conductor es un agente penitenciario que se desempeña en el penal de Almafuerte I . La autoridad detalló que el hombre violó la ley de tránsito y la ley de protección animal , y por ese motivo le iniciarán un sumario administrativo . “Los camélidos no se trasladan de esa manera. Les genera estrés el ruido”, mencionaron, aunque aclararon que el agente aún no fue notificado formalmente .

La investigación se inició a partir de la viralización del video, pero desde el Ministerio Público Fiscal de Mendoza explicaron que hasta el momento no hay acciones penales en curso . En ese sentido, fuentes judiciales señalaron: “La denuncia existe, pero por ahora lo único que tenemos es la recepción del video y tenemos que comprobar si el video es real o no. No se ve en el video un maltrato animal ni nada raro. Se va a canalizar a través de un sumario administrativo, que debe realizar el propio ministerio”.

De acuerdo con la fuente del MPF, el hecho difícilmente derive en una imputación . “Subir una llama a un auto es una falta, pero no creo que camine hacia un delito”, sostuvo. Por el momento, la investigación se centra en esclarecer la autenticidad de las imágenes y las condiciones del traslado. También, se busca determinar a quién pertenece el animal y si el hombre estaba en condiciones de la tenencia legal del mismo .

El caso generó amplio debate en Mendoza sobre la protección animal y los límites en los festejos públicos. “Creo que hemos aprendido mucho y hemos logrado batallas en cuestiones de derecho animal, y esto constituye un retroceso en esa mirada. Como persona y como mendocino, creo que está mal desde todos lados”, concluyó Haudet.

Fuente: Infobae