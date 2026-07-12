Video: ladrones tiraron y arrastraron por el suelo a una mujer para robarle el auto en Quilmes

Una mujer fue víctima de un violento robo cuando llegaba a su casa en Quilmes. Dos delincuentes la arrastraron por el suelo, le sacaron las llaves y se llevaron su auto. Luego del asalto, escaparon y la policía realiza tareas para identificarlos.

El ataque ocurrió alrededor de las 18 en la esquina de Sánchez y Joaquín V. González y toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad ubicada sobre la vereda de enfrente.

En las imágenes se observa cómo la mujer estacionó, miró hacia ambos lados antes de bajar y, cuando creyó que no había nadie en la cuadra, fue abordada de manera repentina por los asaltantes.

Uno de los delincuentes la agarró del cuello y la arrojó al piso, mientras el otro aprovechó la situación para quitarle las llaves del vehículo. En pocos segundos, los ladrones lograron apoderarse del auto y escaparon del lugar.

Las cámaras también registraron un detalle que ahora forma parte de la investigación. Apenas unos segundos antes de que la mujer estacionara, un Volkswagen Gol gris pasó a gran velocidad por la cuadra. La principal sospecha es que ese vehículo trasladaba a los asaltantes, que recorrían la zona en busca de una víctima para concretar el robo.

Otro dato que llamó la atención de los investigadores fue la vestimenta de los ladrones. Ambos iban de forma casi idéntica : llevaban buzos negros con capucha y joggings rojos, una coincidencia que podría facilitar su identificación a partir de otras cámaras de seguridad de la zona.

Tras el ataque, la mujer quedó tendida sobre el asfalto mientras insultaba a los delincuentes que escapaban con su auto. Cuando el vehículo ya se había alejado, logró levantarse, ingresó a su vivienda y fue asistida por un familiar.

Las imágenes del hecho muestran la rapidez con la que actuaron los ladrones y la violencia empleada para concretar el robo, ocurrido a plena luz del día y frente a la casa de la víctima.

Fuente: TN