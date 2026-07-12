Hallan a un ex policía federal enterrado en un médano de Las Toninas: había desaparecido cuando incendiaron su casa

El cuerpo de un expolicía de 71 años fue encontrado este fin de semana enterrado entre los médanos de la localidad balnearia de Las Toninas , en Provincia de Buenos Aires. Se trata de Alfredo Alberto Carbano , que estaba desaparecido desde fines de junio, y por el presunto asesinato detuvieron a dos sospechosos: un adolescente de 17 años y a un hombre de 31 .

Según informaron medios locales, la investigación comenzó cuando la Subdelegación Departamental de Investigaciones de La Costa tomó conocimiento de un incendio en la casa de Carbano , ubicada en las calles 13 y 4 de Las Toninas.

Si bien el fuego solo produjo daños materiales, las pericias posteriores realizadas por Bomberos determinaron que la vivienda estaba deshabitada al momento del incendio , que ocurrió el 26 de junio a las 19, y se desconocía el paradero del propietario.

Días más tarde, la camioneta Tata Sumo de Carbano apareció encajada en una zona de médanos y algunos testimonios indicaron que una persona similar a la víctima habría descendido del vehículo y caminado hacia su domicilio, a cinco cuadras. Esta información hizo que las autoridades iniciaran un operativo por averiguación de paradero.

Sin embargo, este jueves 9 de julio nuevos testimonios orientaron la investigación hacia la hipótesis de un posible homicidio , cuando dos personas, que solían mantener encuentros frecuentes con Carbano y que habían declarado inicialmente como testigos, incurrieron en contradicciones .

Se trata de Damian A. M., de 31 años, y un menor de 17, ambos actualmente detenidos como principales sospechosos del crimen .

Este viernes, personal policial realizó rastrillajes junto con la Brigada K9 de Bomberos Voluntarios, y localizaron el cuerpo de la víctima entre los médanos , en la zona de la calle 4 y la playa, gracias a la participación de un perro que marcó el lugar.

De esta manera, la causa fue recaratulada como homicidio yel fiscal Pablo Gamalieri, titular de la UFI N° 11 de Mar del Tuyú, ordenó cinco allanamientos en busca de elementos probatorios, además de la detención de los sospechosos.

Los detenidos frecuentaban habitualmente la vivienda de Carbano, donde compartían reuniones en las que consumían bebidas alcohólicas y hasta se quedaban a dormir. La principal línea de investigación es que el crimen habría ocurrido en este marco, en medio de una discusión.

El ataque contra la víctima habría sido con un elemento contundente. Según se informó, el cuerpo tenía una herida grave en la cabeza, compatible con un machete.

Este sábado se realizaron varios allanamientos que permitieron secuestrar una importante cantidad de elementos que serán sometidos a pericias.

En una vivienda de la calle 11, entre 4 y 6, se incautó una tenaza, un martillo, una barreta, varios machetes, palas, un hacha y nueve teléfonos celulares de diversas marcas.

En otro domicilio, ubicado en calle 25, entre 20 y 22, secuestraron también un machete de 54 centímetros, una pala de casi un metro de largo, una cadena de oro, tres teléfonos celulares y una computadora portátil.

En la vivienda de la víctima, los peritos se llevaron una frazada con manchas de sangre. Todo el material quedó a disposición de Policía Científica.

Medios locales destacaron además que el nombre de Carbano ya había aparecido meses atrás en las noticias, cuando la Justicia Federal allanó su domicilio y secuestró un importante arsenal que incluía explosivos tipo trotyl, granadas y municiones de fusil FAL, todo lo cual fue posteriormente destruido en un operativo controlado.

Fuente: Clarín