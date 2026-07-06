Video inédito: el saludo de Cristina Kirchner a Maradona cuando cumplió 60 años

En el marco del juicio por la muerte de Maradona , este lunes se conoció un video inédito del último cumpleaños del Diez. Se trata del saludo que le mandó la ex presidenta Cristina Kirchner cuando cumplió sus 60 . Fue exactamente tres semanas y media antes de su fallecimiento en 2020.

La filmación la quiso exponer el abogado Mario Baudry , que representa a Verónica Ojeda , durante la declaración de la testigo Vanesa Morla , asistente de Diego. Sin embargo, los jueces no dieron lugar a su reproducción y el video se conoció ya finalizada la primera parte de la audiencia.

El video data del 25 de octubre y fue grabado en Brandsen , en la casa donde vivía Diego antes de ser operado de la cabeza, cuando aún trabajaba como DT de Gimnasia de La Plata.

En la filmación está el Diez sentado en el comedor de la vivienda y bebiendo un energizante. A su lado está Vanesa Morla, la asistente, que le pasa un llamado de Cristina Kirchner.

“Escúchame, querido, te quería decir que te quiero mucho y quería llamarte en estos 60 porque sos el único argentino, uno de los pocos en verdad, que le ha dado alegrías a la gente y ha puesto a la bandera argentina en lo más alto del mundo. Así que no podía dejar de llamarte” , se la escucha decir a la ex presidenta.

En el video se ve a Diego físicamente muy deteriorado. Ese mismo día, más tarde, iría a la cancha de Gimnasia de La Plata para ser homenajeado por su cumpleaños.

Allí su estado de salud iba a quedar expuesto ante el país y la situación iba a derivar en una consulta al sanatorio Ipensa de La Plata, donde le hicieron una batería de estudios clínicos.

En ese contexto se descubrió que el Diez tenía un hematoma subdural en la cabeza por el que debió ser operado en la Clínica Olivos. Tras esa cirugía, lo trasladaron a la internación domiciliaria de Tigre para recuperarse. Y fue en ese domicilio donde apenas un mes después, el 25 de noviembre de 2020, falleció de un paro cardiorrespiratorio.

El llamado duró poco más de un minuto. “¿Cómo estás?” , le pregunta CFK al Diez. “Bien, bien”, contesta él con un habano en la mano. “Estoy yendo para Gimnasia” .

“Bueno, Dieguito. Nada, querido. Cuídate mucho. Y un beso enorme en estos sesenta años, ¿sí?“, se despide la ex presidenta. Diego agradece el saludo y CFK lo saluda afectuosa: “Te quiero, querido. Gracias” .

La imagen que dejó aquella tarde en el estadio Juan Carmelo Zerillo generó una fuerte preocupación. Maradona ingresó al campo de juego con visibles dificultades para caminar, fue recibido por los dirigentes del fútbol argentino, entre ellos Claudio Tapia y Marcelo Tinelli , y recibió plaquetas y dos tortas por su cumpleaños número 60. Sin embargo, por recomendación médica, se retiró antes del inicio del partido entre Gimnasia y Patronato y no dirigió al equipo .

Ese homenaje terminó convirtiéndose, sin que nadie lo supiera entonces, en la última aparición pública de Diego. El deterioro que exhibió ese día aceleró las consultas médicas. Pocas horas después fue evaluado por médicos y, días más tarde, los estudios detectaron un hematoma subdural que motivó su cirugía en la Clínica Olivos.

Fuente: Infobae