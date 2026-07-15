Victoria Villarruel poco diplomática con el choque contra Inglaterra: “No es un partido más, jugamos contra los piratas usurpadores”

Luego de que el Gobierno de Javier Milei negara el pedido de asueto por parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), quienes lo habían solicitado para este miércoles por la disputa del partido semifinal entre Argentina e Inglaterra, Victoria Villarruel se distanció de la decisión del Presidente y mostró poca diplomacia en las redes: descargó su furia a través X.

"Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más ", comenzó Villarruel en una publicación realizada alrededor de la medianoche.

" No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más - insistió -. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores ", disparó.

Y cerró con "¡Aguante Argentina! Porque hasta el último suspiro vamos a reclamar lo nuestro!".

Mañana jugamos contra los piratas usurpadores. No es un partido más. No voy a ser políticamente correcta ni pecho frío, contra los ingleses siempre es algo más. Es Malvinas, es el Diego, es la última de Leo y es pararle el carro a los invasores. ¡Aguante Argentina! Porque…

La publicación tuvo reacción inmediata. A pesar de la hora, en pocos minutos alcanzó más de 40 mil visualizaciones , más de 2 mil "me gusta", y arriba de 500 comentarios. Tremendo.

Lejos de la postura que mostró Lionel Scaloni, quien intentó bajar la efervescencia del duelo diciendo que "es un partido de fútbol y no podemos mezclar las cosas", la vicepresidenta vinculó el duelo mundialista con lo político y con Malvinas. Un tema muy sensible para todo el país.

La publicación hizo referencia a la disputa de soberanía por las Islas Malvinas. También al legado de Maradona, por el choque del mundial '86, y a la posibilidad de que este sea el último Mundial de Leo Messi.

La postura de Villarruel se contrapone a la del Gobierno , que horas antes habían confirmado que se había desestimado el pedido realizado por ATE, quienes pretendían frenar la actividad de los empleados desde el mediodía.

El gremio de los trabajadores estatales había pedido un cese de tareas desde las 12 para toda la Administración Pública Nacional, organismos descentralizados, entes públicos, empresas y sociedades del Estado. Algo que fue descartado de plano por el Ejecutivo.

En la misma sintonía, Ramiro Marra, ex integrante libertario, también se mostró a favor de un corte de actividades y posteó en contra de la línea planteada por el Gobierno.

"Suspéndanse las clases y decrétese feriado nacional para el día de mañana. Tenemos una batalla titánica por delante y nadie puede faltar", escribió a través de X.

Suspéndanse las clases y decrétese feriado nacional para el día de mañana. Tenemos una batalla titánica por delante y nadie puede faltar.

Está claro que contra Inglaterra no es un partido más. La FIFA reconoció que es un partido "de alto riesgo", y que es el más complicado en materia de seguridad de toda la competencia.

También, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, detalló que habrá reglas estrictas para el partido que se disputará este miércoles a las 16 en Atlanta.

Según informó la propia ministra, se reforzaron controles con un dispositivo especial de 1600 policías y advirtió que “está prohibido el ingreso de botellas o elementos que tengan algún tipo de mensaje provocativo, ya sea de contenido político, contenido racial o un contenido provocativo”.

“No se van a poder entrar carteles, banderas o mensajes de ese tipo”, informó, y dio a entender que entre esos objetos están aquellos que incluyan la imagen de las Islas Malvinas.

Fuente: Clarín