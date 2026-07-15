Nueva encuesta y sorpresa: midieron a 18 presidentes de América Latina y Milei quedó entre los peores

Una nueva encuesta , de alcance regional, también muestra un impacto en la imagen de Javier Milei . El estudio, de CB Global Data , evaluó a 18 presidentes de América Latina y el libertario quedó entre los peores ( 14° ). Tiempo atrás, el mandatario argentino supo liderar este tipo de rankings .

El trabajo de la firma que dirige el analista Cristian Buttié incluyó un relevamiento de entre 4.625 y 6.271 casos por país , "definido en función del tamaño de la población de cada uno para mantener márgenes de error estadísticamente similares" (de +/- 1,2% a 1,4%).

Los polos de la tabla también dejan personajes conocidos nuestro país: lidera Nayib Bukele , el salvadoreño de derecha aliado de Milei ; y última quedó Delcy Rodríguez , la venezolana que quedó a cargo del gobierno tras la detención de Nicolás Maduro .

En el arranque del informe de CB se destacan los dos podios del ranking (arriba y abajo) y los principales cambios respecto al mes anterior. Dice así:

"Los tres presidentes mejor valorados en julio por sus ciudadanos son: Nayib Bukele de El Salvador , quien encabeza este mes con el 67,4% de imagen positiva ; en segundo lugar se ubica Claudia Sheinbaum de México , con 65,1% ; y completa el podio Laura Fernández de Costa Rica , con 55,5% de aprobación".

"En el otro extremo del ranking, los presidentes con peor imagen pública en sus respectivos países son: Delcy Rodríguez de Venezuela , quien se ubica en el último lugar con 22,7% de imagen positiva; seguida por José María Balcázar de Perú , con 23% ; y luego Bernardo Arévalo de Guatemala , con 30,8% de aprobación entre sus ciudadanos".

"En cuanto a la variación de la imagen positiva respecto de la medición anterior, el presidente que registra el mayor crecimiento es Balcázar , con una suba de + 4,8 puntos porcentuales . En contraste, Delcy Rodríguez presenta la mayor caída del ranking, con una disminución de - 6,8 puntos porcentuales respecto de la medición del mes pasado".

Como se adelantó, Milei terminó 14° entre 18 presidentes evaluados y quedó en el lote de los 6 peores . El argentino combinó 36,8% de positiva con 61,3% de negativa y 19,1% de "no sabe / no contesta".

Cuando se desglosan esos números, el apoyo se compone por 23,8% de valoración muy buena y 13% de buena ; y el rechazo , por 50,8% de muy mala y 10,5% de mala .

Lo llamativo, es que con esas cifras, el libertario suele estar arriba en los rankings contra sus colegas argentinos, lo que ratifica el descrédito que tiene los políticos en general a nivel local. Incluso, como adelantó Clarín este fin de semana, Milei encabeza los primeros sondeos de cara a la elección presidencial del año próximo.

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín