Veterinarios coinciden: el hábito que muchos tienen al saludar a su perro y que puede aumentar su ansiedad

Aunque muchas personas creen que recibir a su perro con una gran efusividad es una demostración de cariño, los especialistas advierten que este hábito puede aumentar su ansiedad. Según veterinarios y expertos en comportamiento animal, las despedidas y los reencuentros exagerados pueden reforzar la ansiedad por separación.

La clave está en mantener una actitud tranquila y natural, para que el perro no asocie la llegada o la salida de su dueño con un momento de intensa excitación emocional.

La veterinaria y especialista en comportamiento animal Karen Overall , profesora emérita de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Pensilvania y autora de Clinical Behavioral Medicine for Small Animals , sostiene que las llegadas y salidas del hogar deben manejarse con calma para no reforzar estados de sobreexcitación en los perros.

Según explica, mantener rutinas predecibles y evitar reencuentros excesivamente efusivos puede contribuir a que los animales desarrollen una mayor seguridad cuando se quedan solos.

Los veterinarios explican que los perros aprenden por asociación. Cuando el dueño entra a la casa y lo saluda con gritos, abrazos o una euforia excesiva, el animal interpreta ese momento como un acontecimiento extraordinario. En la práctica, esto implica que:

Por eso, los especialistas recomiendan esperar unos minutos hasta que el perro se calme antes de saludarlo de manera afectuosa.

No todos los perros reaccionan igual cuando sus dueños salen de casa. Hay varios factores que influyen en este comportamiento:

Esto explica por qué algunos perros esperan tranquilos el regreso de sus dueños, mientras que otros muestran conductas de ansiedad.

Para favorecer un comportamiento más relajado, los veterinarios recomiendan:

Fuente: TN