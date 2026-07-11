Una tribuna de estrellas: Mick Jagger, los Beckham y Venus Williams dijeron ¡presente! en el partido de Inglaterra-Noruega

El partido entre Inglaterra y Noruega por los cuartos de final del Mundial tuvo acción dentro de la cancha, pero también sorprendió con el glamour de quienes alentaban en las tribunas . En uno de los encuentros más esperados de la jornada, las cámaras encontraron a Mick Jagger, David y Victoria Beckham y Venus Williams siguiendo de cerca el duelo entre el seleccionado inglés y el equipo de Erling Haaland. Rock, fútbol, moda y tenis coincidieron así en un mismo palco de Miami.

Mick Jagger fue, como tantas otras veces, uno de los espectadores más buscados. El líder de los Rolling Stones es un seguidor histórico de la selección inglesa y lleva décadas apareciendo en Mundiales y grandes partidos. Esta vez llegó a Miami pocos días después de presentar el nuevo álbum de la banda, Foreign Tongues , y, antes del encuentro, se había mostrado prudente sobre las posibilidades de Inglaterra. Incluso advirtió sobre el peligro de Haaland, aunque fiel a su estilo evitó hacer pronósticos demasiado optimistas.

Su presencia también reactivó una de las bromas favoritas de los hinchas británicos: la supuesta “maldición de Mick Jagger”. Desde hace años, cada vez que el cantante aparece alentando a un equipo que luego pierde, las redes recuperan la teoría de que trae mala suerte. El mito se alimentó con derrotas de Inglaterra en distintos torneos y con aquella histórica caída de Brasil por 7 a 1 frente a Alemania en 2014. Para muchos fanáticos, ver a Jagger en pantalla produce una mezcla de orgullo y preocupación.

A pocos metros también estaban David y Victoria Beckham , una pareja que resume como pocas la unión entre fútbol y el glamour de la moda . Para David, el partido tenía un componente especialmente emotivo: fue capitán de Inglaterra, disputó tres Mundiales y continúa siendo una de las figuras más reconocidas de la historia reciente del seleccionado. Además, el encuentro se jugó en Miami , la ciudad donde construyó buena parte de su proyecto empresarial como copropietario del Inter Miami.

Su participación no se limitó a ocupar una butaca. Durante la semana, Beckham visitó a los jugadores ingleses mientras entrenaban en las instalaciones de Inter Miami y se acercó para desearles suerte antes del choque con Noruega. Sus hijos Romeo y Cruz también pasaron por el entrenamiento. En este Mundial, David se transformó en una presencia casi permanente: anfitrión, exfutbolista, empresario y embajador informal del fútbol inglés en los Estados Unidos.

A su lado, Victoria volvió a ocupar ese lugar que conoce desde los años noventa, cuando acompañaba a David durante su etapa como jugador. Sin embargo, hoy su figura tiene una identidad propia muy marcada: dejó atrás su etiqueta de ex- Spice Girl para convertirse en diseñadora y empresaria internacional. Su presencia en la tribuna conectó, una vez más, el partido con el universo de la moda y reforzó la sensación de que los grandes estadios de este Mundial funcionan también como enormes alfombras rojas.

La aparición de Venus Williams también captó la atención de los flashes. Ganadora de siete títulos de Grand Slam y una de las atletas más influyentes de las últimas décadas, la tenista estadounidense representó a la élite del deporte internacional . Acostumbrada a competir bajo presión en los escenarios más importantes, siguió el encuentro desde el otro lado: ya no como protagonista dentro de una cancha, sino como invitada de lujo de un evento que reunió a distintas generaciones de campeones.

Las imágenes de Jagger, los Beckham y Venus resumieron uno de los fenómenos más visibles de esta Copa del Mundo. Los palcos se convirtieron en parte del espectáculo. Mientras Inglaterra y Noruega peleaban por un lugar en las semifinales , las cámaras también jugaban su propio partido: encontrar a la próxima celebridad, registrar una reacción y transformar cada gesto en una escena viral. Fue una tribuna difícil de igualar: una leyenda del rock, el excapitán más famoso de Inglaterra, una diseñadora que marcó una época y una campeona histórica del tenis.

Fuente: La Nación