Murió Jayden Adams: así fue la dolorosa despedida de su mujer en las redes sociales

El fallecimiento de Jayden Adams , mediocampista de la selección de Sudáfrica y figura del Mamelodi Sundowns, provocó una profunda conmoción en el ámbito deportivo internacional . El jugador, de apenas 25 años, fue hallado sin vida en una vivienda ubicada en Schotschekloof, un barrio residencial de Ciudad del Cabo, apenas dos semanas después de haber representado a su país en el Mundial 2026 . Ante la trágica noticia, su esposa, Aqueelah Chloe Adendorf , rompió el silencio a través de sus redes sociales para expresar su dolor mediante una emotiva despedida que rápidamente conmovió a sus seguidores .

En un mensaje compartido en su cuenta de Instagram, Aqueelah definió a Adams no solo como el amor de su vida , sino también como su sostén fundamental y su mejor amigo . “ No hay palabras para describir el dolor que siento . Descansa en paz, mi amor. Gracias por cada recuerdo, cada risa, cada abrazo y cada momento que compartimos. Una parte de mi corazón se fue contigo , y llevaré tu amor conmigo para siempre. Hasta que nos volvamos a encontrar , te extrañaré cada día. Descansa tranquilo, mi ángel. Te amo por siempre ”, escribió la joven sobre el futbolista con quien compartía a su pequeña hija, Allaïa-Jayda .

Horas más tarde, ante la masiva respuesta de condolencias recibidas, Aqueelah Chloe Adendorf publicó un segundo mensaje para agradecer el acompañamiento en este trance personal.

“Muchísimas gracias a todos por sus amables mensajes de apoyo. Significan mucho para mí y para Allaïa en estos momentos difíciles . Agradezco cada mensaje, aunque aún no haya respondido. Les contestaré a todos lo antes posible . Gracias por su comprensión y amabilidad”, manifestó, con lo que dio cuenta de la complejidad del proceso que atraviesa la familia.

La partida de Adams ocurrió de manera imprevista y generó interrogantes , ya que las causas del deceso todavía se mantienen bajo investigación por parte de la policía de la Provincia del Cabo Occidental. El agente del futbolista, Brendine Johnson, fue uno de los primeros en confirmar el deceso y solicitar respeto hacia la privacidad de la familia, con énfasis en la sorpresa que causó la noticia: “ Nadie se lo esperaba . El jueves hablamos y estaba ilusionado por volver y ganar la Liga de Campeones de África . Sabía lo que le esperaba y estaba preparado. No perdía el tiempo fuera, sino que lo pasaba en casa con su familia. Por eso, en este momento, no encuentro palabras ”.

El futbolista sudafricano, que recientemente había atravesado el fallecimiento de su abuela , Marianna Adams, y que recordaba activamente a su amigo fallecido Oshwin Andries , se había consolidado como una pieza clave en el esquema de la selección de Hugo Broos. Su desempeño en el Mundial 2026 resultó histórico para el seleccionado sudafricano al alcanzar las rondas eliminatorias por primera vez .

Diversos organismos, como la South African Football Players Union y el ministro de Deportes, Gayton McKenzie, despidieron al mediocampista con especial referencia no solo su talento profesional, sino también su humildad y el legado que deja tras su corta pero fructífera trayectoria , mientras la investigación judicial continúa en busca de certezas sobre las circunstancias de su fallecimiento .

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Fuente: La Nación