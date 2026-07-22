Una profesora descubrió que una alumna ponía mercurio en su botella de agua: Quedó con graves secuelas

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Una profesora de artesanías de Recife, Brasil, denunció que fue intoxicada con mercurio durante varios meses y logró grabar a una alumna presuntamente contaminando su botella de agua. El caso es investigado por la Policía Civil como un posible intento de homicidio.





Denny Cardoso comenzó a sospechar cuando sorprendió a la mujer manipulando su botella. Luego decidió dejar un celular grabando en el aula y las imágenes mostraron a la alumna colocando una sustancia dentro del recipiente y agitándolo antes de retirarse.





Los análisis confirmaron la presencia de mercurio tanto en las botellas como en la sangre y la orina de la docente. Los médicos señalaron que los niveles del metal eran cuatro veces superiores a los considerados tolerables y advirtieron sobre el riesgo de daños neurológicos permanentes.





Actualmente, la profesora convive con dolores, dificultades para caminar y limitaciones para realizar tareas cotidianas. Mientras tanto, la principal sospechosa niega las acusaciones y la investigación continúa para determinar su responsabilidad.