La muerte de una bebé en Villa Gesell reabre interrogantes por un antecedente judicial de alto impacto

ZONALES





La muerte de una niña de dos años ocurrida el pasado lunes en Villa Gesell es investigada por la Justicia para determinar si se trató de un fallecimiento por causas naturales o si existió algún hecho con relevancia penal. El caso tomó una dimensión aún mayor al conocerse que la madre de la menor había sido juzgada y posteriormente absuelta en una causa que conmovió a Mar del Plata hace una década.





La pequeña ingresó de urgencia al Hospital Municipal Arturo Illia alrededor de las 16:50 del lunes. Según la versión aportada por su madre, la niña se encontraba tomando una mamadera cuando sufrió una aparente broncoaspiración que le provocó una grave dificultad respiratoria.





El equipo médico realizó maniobras de reanimación durante aproximadamente una hora, pero finalmente confirmó el fallecimiento de la menor.





Ante el hecho, el hospital activó el protocolo correspondiente y dio intervención a la Policía y a la Unidad Fiscal de Investigaciones N° 4 de Pinamar, a cargo del fiscal Juan Pablo Calderón, quien inició actuaciones por averiguación de causales de muerte.





La autopsia y las distintas pericias médicas serán ahora las que permitan establecer con precisión qué provocó el deceso.





Un antecedente que vuelve a estar bajo la lupa





La investigación cobró especial relevancia porque la madre de la niña ya había estado involucrada en otra causa de enorme repercusión judicial.





En octubre de 2016 fue detenida junto a quien era entonces su pareja, acusados por la muerte de una beba de once meses ocurrida en Mar del Plata. En aquel momento la investigación incluyó sospechas de maltrato y abuso sexual, lo que derivó en la detención de ambos durante casi dos años.





Sin embargo, tras el juicio realizado en 2018, el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Mar del Plata, integrado por los jueces Juan Manuel Sueyro, Mariana Irianni y Fabián Riquert, resolvió absolver a los dos imputados.





La resolución judicial concluyó que no existían pruebas de maltrato ni de abuso sexual y que la muerte de aquella beba había sido consecuencia de complicaciones respiratorias.





Durante ese mismo proceso también salió a la luz otro antecedente: años antes la pareja había sufrido la muerte de otra hija, también de muy corta edad.





Una historia familiar atravesada por intervenciones judiciales





La familia ya había sido objeto de distintas intervenciones de la Justicia de Familia.





En aquellos expedientes también se resolvió la separación de otros hijos del núcleo familiar, quienes fueron incorporados a programas de protección o dados en adopción.





Durante esas actuaciones se mencionó la posibilidad de que la mujer presentara un cuadro compatible con el denominado Síndrome de Münchausen por poder, un trastorno en el que un adulto provoca o simula enfermedades en un menor bajo su cuidado para obtener atención médica o reconocimiento.





No obstante, esa hipótesis nunca pudo ser acreditada judicialmente ni derivó en una condena penal.





La investigación en Villa Gesell





Tras la absolución de 2018, la mujer se radicó en Villa Gesell, donde años más tarde formó una nueva pareja y tuvo otros hijos.





Ahora, luego del fallecimiento de la pequeña de dos años, la Justicia intenta reconstruir con exactitud qué ocurrió durante las horas previas al deceso.





Los investigadores aguardan el resultado de la autopsia y de los estudios complementarios que permitirán determinar si la muerte fue consecuencia de una broncoaspiración, como indicó inicialmente la madre, o si existen otros elementos que ameriten profundizar la investigación.





Por el momento, la causa continúa caratulada como averiguación de causales de muerte y no se adoptaron medidas restrictivas contra los progenitores.





Las pericias forenses serán determinantes para establecer si se trató de una nueva tragedia familiar por causas naturales o si existen elementos que permitan avanzar hacia otra hipótesis dentro de la investigación penal.