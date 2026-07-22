Milei usó una frase que atribuyó a Churchill para meterse en la polémica por los ataques a la Argentina

El presidente Javier Milei publicó una frase que atribuyó al exprimer ministro británico Winston Churchill en respuesta a las acusaciones de racismo contra la Argentina que surgieron tras la final del Mundial 2026.

El mensaje difundido en la red social X cita en inglés: “You have enemies? Good. That means you’ve stood up for something, sometime in your life” ( “¿Tenés enemigos? Bien. Eso significa que te plantaste por algo, en algún momento de tu vida” ).

En la misma publicación, agregó una nota al pie en la que señaló: “Algunos sostienen que la frase es de Victor Hugo y que Churchill sólo le hizo una puesta al día ”.

La publicación llega en medio de las críticas de figuras internacionales, medios y más hacia la Argentina, entre las que se destacó la postura de Samuel L. Jackson , actor estadounidense , quien definió al territorio nacional como “ uno de los países más racistas del mundo ”.

En el marco de esta “ola antiargentina”, la actriz Mia Khalifa publicó un video grabado en Nueva York donde celebró la derrota del seleccionado dirigido por Lionel Scaloni en la final con la frase: “ Cómo suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas ”, acompañada por una canción de Rosalía titulada “La Perla”.

La expresión que da nombre a esa obra suele usarse informalmente en España para describir a alguien problemático, egoísta, manipulador o de quien no se puede fiar .

La cantante española compartió el contenido de Khalifa en sus redes, lo que despertó el enojo de sus seguidores argentinos por considerarlo una provocación. Ante las críticas, la artista eliminó la publicación y pidió disculpas en Instagram: “Le di a compartir porque sonaba ‘La perla’ y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdón”.

En una línea similar, la cantante estadounidense Patti Smith difundió una imagen creada con inteligencia artificial del futbolista Lamine Yamal y afirmó que en la final habían ganado “los buenos” , en alusión al triunfo español.

La publicación generó repudio en las redes por sumarse a los ataques contra el país. Posteriormente, la artista borró la imagen, publicó fotos de Lionel Messi y expresó sus disculpas junto a imágenes de su paso por el Cementerio de la Recoleta.

Por otro lado, Jasmine Crockett , legisladora de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos —por el Partido Demócrata— , sumó sus críticas durante una audiencia parlamentaria. En el marco de un interrogatorio a David Blight , expositor en el Congreso , la legisladora le preguntó por su postura en la final del torneo.

Luego de que él argumentara a favor del nivel deportivo del equipo español, la parlamentaria declaró entre risas: “ También existe una historia racista en lo que respecta a Argentina ”. De ese modo, la congresista vinculó de modo explícito al país con supuestos antecedentes de discriminación.

Fuente: La Nación