Una nueva encuesta evaluó a 20 políticos top: hubo 19 reprobados y uno con 88% de negativa

Una nueva encuesta nacional evaluó a 20 políticos top de la Argentina. El resultado dejó títulos por todos lados: 19 terminaron reprobados , el mejor fue un exfuncionario, Javier Milei quedó octavo y un libertario terminó con 88% de imagen negativa ( tipo Alberto Fernández ).

El trabajo que adelanta Clarín este lunes es de D'Alessio IROL - Berensztein , dos consultoras que hacen mediciones juntas hace años. La primera, más dedicada al mundo de los negocios y el consumo; la segunda, del conocido analista político Sergio Berensztein .

Mensualmente, difunden un Monitor de Humor Social que suele incluir estas amplias comparaciones de dirigentes. En julio, incluyeron a 12 oficialistas y 8 opositores . Los evaluaron con 800 entrevistas online a nivel nacional.

De entrada, el informe incluye un resumen de resultados , donde se confirma un estancamiento en los números del Gobierno . Como contó este diario, Milei tuvo si pico en las encuestas a fin de año y luego, por los escándalos de presunta corrupción y el estancamiento de la economía, comenzó a caer. Entre mayo y junio, habría encontrado un piso. Y ahora, estaría amesetado, con leves oscilaciones.

"La evaluación sobre la situación económica actual se estabilizó tras el leve rebote del mes anterior. Un 66% de los encuestados considera que la situación está peor que el año pasado, mientras que un 33% cree que está mejor económico".

"Las expectativas económicas para el año próximo cayeron ligeramente : un 40% de la población cree que la economía estará mejor dentro de un año y un 57% evalúa que estará peor".

"En cuanto a la situación económica personal , el 67% de los encuestados percibe que está peor posicionado respecto del año anterior, un punto menos que el mes previo".

"La percepción sobre la gestión del gobierno de Javier Milei continúa su tímida mejoría tras encontrar su piso en abril producto de los escándalos y sospechas de corrupción dentro del Gabinete de gobierno. Un 58% lo evalúa negativamente (2 puntos menos que el mes anterior) y un 40% apoya al equipo libertario".

"El miedo de que los ingresos del hogar no alcancen para mantener el nivel de vida tomó el primer puesto como la principal preocupación de los ciudadanos con un 62%. El segundo puesto lo ocupan tres ítems con el 59%: el costo de los servicios públicos, la incertidumbre en la situación económica del país y la inseguridad".

En cuanto a la tabla de las imágenes, la primera sorpresa es que la encabeza un exfuncionario, Guillermo Francos , el único que no termina reprobado . Zafa ahí nomás: tiene la misma positiva que negativa (44%) . El resto, queda con saldo en contra.

En ese contexto negativo, el podio lo completan otros dos libertarios adoptados: los exmacristas Patricia Bullrich ( + 43% y - 53%) y Diego Santilli ( + 41% y - 51%).

Como se adelantó, el presidente Milei , que solía liderar estos rankings, recién figura octavo , con + 36% y - 60%. En el medio , se cuelan cuatro opositores : Myriam Bregman ( + 39% y - 54%), Axel Kicillof ( + 38% y - 59%) y los dos Macri ( Mauricio con + 37% y - 56%, y Jorge con + 36% y - 55%).

El top ten de arriba lo completan otros dos funcionarios oficialistas: los economistas Luis Caputo ( + 35% y - 57%) y Federico Sturzenegger ( + 35% y - 58%). En todos los casos, los porcentajes se completan con cifras de "no sabe / no contesta".

En cuanto a la parte más negativa de la tabla, el dato saliente es el 88% de rechazo de Manuel Adorni . El exjefe de Gabinete, hace poco más de un año, solía ser el libertario mejor evaluado después de Milei, Bullrich y Villarruel. Ahora, tras los escándalos de presunta corrupción y su salida del Gobierno, pierde con todos. Apenas 6% de positiva .

Al resto de los 10 peores le va mal, pero no tan mal:

Victoria Villarruel : + 32% / 9% ns-nc / - 59%.

Juan Grabois : + 30% / 7% ns-nc / - 63%.

Cristina Kirchner : + 30% / 6% ns-nc / - 64%.

Alejandra Monteoliva : + 27% / 25% ns-nc / - 48%.

Cristian Ritondo : + 26% / 17% ns-nc / - 57%.

Martín Menem : + 25% / 9% ns-nc / - 66%.

Pablo Quirno : + 24% / 31% ns-nc / - 45%.

Martín Lousteau : + 23% / 10% ns-nc / - 67%.

Carlos Presti : + 17% / 40% ns-nc / - 43%..

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín