Encontraron muerta a una mujer en Catamarca y arrestaron a uno de sus hijos: “Tenía la cabeza destrozada”

Una mujer fue encontrada muerta dentro de su vivienda en la provincia de Catamarca , y por el caso quedó arrestado uno de sus hijos , de 22 años. La víctima, de 61, fue identificada como Norma Varela Tula y su cuerpo fue hallado el domingo por una sobrina.

“ Estaba tirada en el piso, con la cara destrozada . Tenía una manguera negra de agua incrustada en la sien del lado izquierdo”, relató la testigo, quien llegó hasta el domicilio ubicado sobre la calle Carlos de la Vega, en San Fernando del Valle de Catamarca, y luego de su descubrimiento dio aviso a las autoridades.

La misma mujer, según informó El Ancasti , fue quien, además, aportó algunos de los primeros testimonios incorporados a la investigación. Según su relato, entre la víctima y el joven arrestado existían problemas de convivencia que se habían prolongado durante años.

“La agresión con mi tía de parte de este hijo ya venía desde hace años. Era difícil la convivencia entre ellos dos. Ella todo el tiempo lo corría de la casa porque era muy agresivo , muy violento”, afirmó la sobrina de la víctima.

Siempre de acuerdo con información difundida por medios locales, el principal sospechoso es uno de los hijos de Varela Tula, un joven que tiene el mismo apellido y que después de ser arrestado quedó a disposición de la fiscalía interviniente.

Según la familiar de Varela Tula, pudo haber existido un posible foco económico en el conflicto. “ Quería vivir de arriba y sacarle la plata de la jubilación a mi tía”, declaró.

La mujer explicó también que su vínculo con Norma Varela Tula excedía la relación familiar habitual y que había sido una figura central en su vida. “Era todo para mí. Era mi tía y ella me crió, estuvo toda mi vida conmigo”,comentó.

También reclamó que el caso sea esclarecido y que se determinen las responsabilidades correspondientes. “Destruyó una familia, una familia muy pequeña, pero de corazón inmenso”, manifestó.

En redes sociales, Florencia Tula escribió un mensaje de despedida para la víctima. “Con profundo dolor despedimos a nuestra querida tía Norma Tula , quien nos dejó de la manera más cruel e injusta . Acompañamos de todo corazón a toda la familia Tula Varela del departamento Ambato, elevando una oración para que encuentren consuelo y fortaleza en este inmenso dolor”, expresó.

Según la autopsia , Varela Tula murió a causa de un shock hipovolémico provocado por múltiples lesiones.

Fuente: Clarín