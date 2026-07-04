Una nueva encuesta evaluó a 15 políticos top: ganaron dos mujeres y un peronista tuvo 88% de rechazo

Una nueva encuesta de la consultora que mejor anticipó el fenómeno de Javier Milei en la Argentina trajo un interesante ranking con las imágenes de 15 políticos top y al menos tres títulos :

1) Todos terminaron con más rechazo que apoyo.

2) Las mejores (o menos peores) fueron dos mujeres: Patricia Bullrich y Myriam Bregman.

3) Un peronista terminó con 88% de valoración negativa : Alberto Fernández.

El trabajo que adelanta Clarín este sábado es de Atlas Intel , una firma brasileña que viene destacándose por sus pronósticos electorales en la región y que, en nuestro país, ponderó mejor que la mayoría el aluvión libertario. Sobre todo en sus comienzos.

Desde hace un tiempo, Atlas Intel publica encuestas en tándem con la agencia Bloomberg , evaluando la coyuntura de varios países de América Latina. En el caso argentino, el último relevamiento incluyó 2.202 entrevistas , realizadas entre el 26 y el 30 de junio, con +/- 2% de margen de error.

Como se explicó, y como suele ocurrir en otros estudios , todos los evaluados terminaron con balance en contra de imagen (más negativa que positiva). Otro dato que refleja el momento complejo para la política autóctona: apenas 3 de los 15 consiguieron 40 o más puntos de apoyo .

Fueron la senadora libertaria Patricia Bullrich (senadora libertaria, + 45% y - 52%), la diputada de izquierda Myriam Bregman (+ 42% y - 54%) y el presidente Javier Milei (+ 40% y - 57%).

Completaron la lista los dos dirigentes del PJ al que el grueso de la gente sigue considerando como líderes opositores: el gobernador Axel Kicillof (+ 38%y - 56%) y la expresidenta Cristina Kirchner (+ 34% y - 61%) . En todos los casos, el 100% se completó con cifras marginales de "no sabe / no contesta").

La parte del medio del ranking es una mezcla bastante diversa, en donde quizás el dato más destacado sea que lo lidera Santiago Caputo. El poderoso asesor sin cargo suele merodear el fondo en este tipo de evaluaciones. Aquí, con poco, le alcanza para quedar sexto: + 28% y - 60%.

Debajo se ubican los dos Macri (mejor Jorge , 8°, con + 23% y - 63% ; contra + 22 y - 68% de Mauricio , 10°), Martín Menem (7°, + 25% y - 69% ) y Sergio Massa (9°, + 23% y - 70% ).

En la parte de abajo de la tabla, los números ya son decididamente malos, con el récord negativo de Alberto Fernández . El expresidente del PJ, que supo ser el político con mejor imagen del país cuando arrancó la pandemia de Covid, ahora sigue derrumbado: + 4% y - 88% .

Otro que lideraba este tipo de rankings y ahora vegeta en el fondo es Horacio Rodríguez Larreta . El exjefe de Gobierno porteño, que perdió por la presidencia en 2023 y tuvo que volver a la Ciudad en 2025, quedó con apenas 10 puntos de apoyo y 77% de rechazo .

¿El resto de los peores? La vice Victoria Villarruel ( + 18% y - 68% ), el exgobernador Juan Schiaretti ( + 14% y - 60% ) y la secretaria Karina Milei ( + 12% y - 76% ).

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín