Una nueva encuesta evaluó a 11 políticos top: reprobaron todos y Milei quedó séptimo

Una nueva encuesta nacional evaluó las imágenes de 11 políticos top : cuatro del oficialismo y siete de la oposición. Los títulos más fuertes quedaron del lado libertario. ¿Un ejemplo? El presidente Javier Milei quedó 7° . ¿Otro? Su hermana, la secretaria Karina, finalizó última .

El trabajo que publica Clarín este miércoles es de Management & Fit , una de las consultoras más insertadas en el mundo de la política. Hoy tiene entre sus clientes más conocidos a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe ( Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro ) y al exmandatario Juan Schiaretti . En 2025, funcionó como eje central del fallido intento de Provincias Unidas .

El último trabajo de la firma incluyó un relevamiento de 2.200 casos a nivel país , entrevistados entre el 12 y el 26 de junio, con +/- 2,1% de margen de error. Este diario adelantó una parte del informe , vinculada a lo electoral. ¿Qué pesaría más en un comicio: ¿el voto anti-mileísta o el voto anti-kirchnerista?

En cuanto a la tabla de imágenes, el ranking se ordena por el diferencial : es el número que resulta de restar la valoración positiva de la negativa. Y de este ejercicio también surge otro título: todos terminan reprobados , con más rechazo que apoyo. Consuelo: ya no es una rareza en este tipo de estudios en nuestro país .

Al tener en cuenta sólo las imágenes positivas y negativas, no influye si un dirigente es poco conocido y se lleva un alto porcentaje en "no sabe/no contesta". En este sondeo, tampoco se tiene en cuenta para el diferencial la valoración "regular", que la consultora ofreció como opción para evaluar a los 11 políticos.

Hecha la aclaración metodológica, cuando se miran los puestos de arriba, surge otro título vinculado con el Gobierno. La mejor (o menos peor) es Patricia Bullrich . La jefa del bloque de senadores libertarios combina 32,9% de positiva y 46,9% de negativa ( diferencial - 14 ).

Hay dos dirigentes opositores con más apoyo, pero como también tienen más rechazo, su saldo es peor que el de la exministra de Seguridad. Se trata de Axel Kicillof y Cristina Kirchner. El gobernador combina 34,1% de positiva y 49% de negativa (con diferencial -14,9 termina segundo); y la expresidenta, + 33,5% y - 51,5% (diferencial -18, sexta).

Los otros tres de la parte de arriba del ranking:

3° Diego Santilli : 22,2% positiva y 39,1% negativa ( diferencial -16,9 ).

4° Maximiliano Pullaro : 10,3% positiva y 27,3% negativa ( diferencial -17 ).

5° Myriam Bregman : 24,4 positiva y 41,4% negativa ( diferencial -17 ).

Como se anticipó, Milei termina en un incómodo séptimo lugar, en el lote de abajo . A principio de año, el Presidente lideraba todos los rankings; pero la demora en el despegue de la economía más los escándalos de corrupción que afectaron a funcionarios como Manuel Adorni le pegaron en su imagen.

En la tabla de M&F , Mile queda con 30,2% de positiva y 52,1% de negativa (diferencial -21,8). Visto del lado B, es uno de los cinco evaluados que supera los 50 puntos de rechazo. Los otros cuatro: la mencionada Cristina, Mauricio Macri, Sergio Massa y Karina Milei.

8° Martín Llaryora : 8% positiva y 30,7% negativa ( diferencial -22,7 ).

9° Mauricio Macri : 16,6% positiva y 54,7% negativa ( diferencial -38,1 ).

10° Sergio Massa : 17,7% positiva y 55,9% negativa ( diferencial -38,2 ).

11° Karina Milei : 13,4% positiva y 62% negativa ( diferencial -48,6 ).

Editor jefe de la sección Política

Fuente: Clarín