Una mujer ganó más de US$ 40 millones en una tragamonedas, pero el casino aseguró que fue un error y le ofreció apenas 2 dólares

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Lo que parecía ser el golpe de suerte de su vida terminó convirtiéndose en una larga batalla judicial. La estadounidense Katrina Bookman reclama un premio de US$ 43 millones luego de que una máquina tragamonedas mostrara esa cifra como ganadora en un casino de Nueva York.





El hecho ocurrió en 2017 en el Resorts World Casino, ubicado en el distrito de Queens. Sin embargo, el caso volvió a cobrar notoriedad en 2026 tras viralizarse nuevamente en redes sociales.





Según la apostadora, la pantalla de la máquina indicó que había obtenido el premio millonario. No obstante, el casino aseguró que se trató de un error del sistema y rechazó pagar la suma. Como compensación, solo le ofreció un vale para una cena y le entregó US$ 2,25, correspondientes a la ganancia real de la jugada.





Ante la negativa del establecimiento, la mujer inició una demanda judicial para reclamar una indemnización equivalente al monto que apareció en la máquina, argumentando que el casino debía responder por el error que generó la expectativa del millonario premio.