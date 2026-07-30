Un estudio de Harvard asegura que las personas creativas en el trabajo tienen un rasgo que las hace antipáticas en otros ámbitos

Las personas creativas pueden ser un recurso muy necesario en ciertas empresas o áreas de trabajo , porque cuentan con una rapidez para aportar soluciones y resolver problemas, que otros capaz no pueden.

Según un estudio de la Universidad de Harvard , esta gente también comparte un rasgo particular, que es el sarcasmo, que las hace antipáticas en otros ámbitos , porque pueden utilizarlo para responder o hablar con ironía hacia otras personas.

Esta investigación determino que el proceso de hablar con sarcasmo y el de entenderlo, es bastante más complejo de lo que se creía, lo que puede ser una de las razones por las que no todas las personas son capaces de utilizarlo y comprenderlo.

Durante muchos años, el sarcasmo estuvo asociado a una comunicación agresiva e irónica, pero con un nuevo estudio realizado en la Universidad de Harvard, se lo conecta con la creatividad de las personas, mostrando su lado positivo.

El título del estudio es “La forma más alta de inteligencia: el sarcasmo aumenta la creatividad tanto en quienes lo expresan como en quienes lo reciben” , y manifiesta como el proceso cerebral para comunicar el sarcasmo y para entenderlo es mucho más complejo de lo que se pensaba, vinculándolo a la creatividad desde ambos lados.

El estudio de Harvard, que contó también con la participación de la universidad de Columbia, realizó la investigación con un método particular , que consistió en dividir a cuatro grupos de personas con diferentes objetivos.

El primer grupo debía expresar el sarcasmo durante la comunicación, el segundo recibirlo, el tercero hablaba con total sinceridad y el último no tenía ninguno de estos estilos. Participaron en breves conversaciones y luego hicieron pruebas de creatividad que no estaban relacionadas a los temas que se habían tocado.

El resultado de estas pruebas demostró un mejor desempeño en los dos primeros grupos, que tuvieron que comunicar o recibir el sarcasmo. Según los investigadores, esto se debe a que este tipo de comunicación requiere la activación del pensamiento abstracto , lo que se considera muy importante en la creatividad.

Lee también: Qué significa que una persona use mucho el sarcasmo, según científicos argentinos

Entonces, el sarcasmo puede ser una herramienta para estimular el proceso mental, darle más tareas al cerebro y abrir nuevas puertas en el pensamiento abstracto y crítico. Aunque es importante hacerlo con criterio, y teniendo en cuenta la persona con la que se usa.

Además de investigar sobre cómo actúa el cerebro durante la utilización del sarcasmo en el proceso de comunicación (sea de emisor o receptor), otra de las ramas de este estudio se enfoca en la percepción social que hay de este.

Este enfoque se debe a que, durante mucho tiempo, se vio a las personas que utilizaban el sarcasmo -que se asocia a la burla, ironía y un tono de voz diferente- como hostiles. Pero la realidad es que todo debe analizarse con un contexto , que cambia sobre todo con la relación del emisor y el receptor del mensaje.

Cuando la relación entre las personas que están teniendo una conversación no es cercana y no hay tanta confianza, el sarcasmo puede generar más tensión o desprecio , sobre todo porque se puede entender la intención como hostil, y no como una burla sin motivo de lastimar.

Cuando en esa relación si hay confianza , el sarcasmo es considerado como una parte del lenguaje cotidiano, y puede ser algo normal entre amigos y familia. Además, es una gran herramienta para el humor, que puede abrir muchas puertas para relacionarse con otras personas.

En muchas culturas, las personas que tienen el humor y el sarcasmo como partes importantes de su personalidad, y les sale natural su utilización, se las suele considerar como una parte fundamental del engranaje social.

Fuente: TN