Una isla busca voluntarios para cuidar gatos: ofrece alojamiento gratis, desayuno y cinco horas de trabajo por día

Una isla de Grecia busca voluntarios para cuidar gatos rescatados a cambio de alojamiento gratuito y desayuno. Se trata de Syros, ubicada en el mar Egeo, donde funciona un refugio dedicado a asistir a animales abandonados.

La propuesta está dirigida a personas interesadas en colaborar con las tareas cotidianas del refugio durante cinco horas por día. Fuera de ese horario, los voluntarios pueden disponer de su tiempo para descansar y recorrer la isla.

La convocatoria está abierta a personas de distintos países que cumplan con los requisitos establecidos. Las próximas postulaciones abrirán en septiembre para cubrir vacantes durante 2027 .

Quienes sean seleccionados tendrán cubiertas algunas de las necesidades básicas durante su estadía. La propuesta incluye:

De esta manera, después de completar las tareas asignadas, los participantes podrán aprovechar el resto del día para conocer Syros y sus playas o simplemente descansar.

El trabajo está centrado principalmente en el cuidado diario de los gatos y el mantenimiento de los espacios donde viven los animales.

Entre las principales tareas se encuentran:

Por este motivo, la propuesta no consiste únicamente en pasar tiempo con los animales, sino que requiere compromiso con las actividades necesarias para mantener el refugio y garantizar su bienestar.

Las personas interesadas en participar deben cumplir con una serie de condiciones básicas. Entre ellas:

Antes de anotarse, también es importante considerar que se trata de un programa de voluntariado y no de un empleo remunerado . La propuesta contempla alojamiento y desayuno, pero las tareas forman parte de una colaboración con el refugio.

Las solicitudes para las próximas vacantes abrirán en septiembre y estarán destinadas a estadías durante 2027 . Las oportunidades se publican a través de los canales oficiales del refugio.

Una vez abierta la convocatoria, los interesados deberán consultar las condiciones correspondientes al período elegido y seguir el proceso de postulación establecido por la organización .

Las plazas son limitadas, por lo que quienes quieran participar deberán prestar atención a la apertura de las inscripciones y verificar previamente los requisitos de ingreso y permanencia en Grecia que correspondan según su nacionalidad.

Fuente: TN