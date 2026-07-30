El objeto que no hay que guardar debajo de la cama, según el Feng Shui

El dormitorio es uno de los ambientes más importantes para el Feng Shui , ya que está directamente relacionado con el descanso, la intimidad y la recuperación de energía. Por eso, esta filosofía presta especial atención tanto a la ubicación de los muebles como a los objetos que rodean la cama.

Uno de los lugares que suele pasar inadvertido es el espacio que queda debajo. Aunque muchas personas lo aprovechan para guardar diferentes pertenencias, el Feng Shui recomienda mantenerlo lo más despejado posible para favorecer la circulación del chi, nombre que recibe la energía vital.

Entre los objetos que aconseja evitar debajo de la cama hay uno que se destaca especialmente: los zapatos , tanto aquellos que se utilizan diariamente como los que permanecen guardados durante meses.

Para el Feng Shui, los zapatos están asociados con el movimiento y la actividad cotidiana . Son objetos que utilizamos para salir, trabajar, caminar y desplazarnos, por lo que simbólicamente representan una energía activa que no sería conveniente mantener debajo del lugar destinado al descanso.

Además, al estar en contacto con el exterior, pueden llevar polvo, tierra y suciedad al dormitorio , algo contrario a la búsqueda de un espacio limpio, ordenado y tranquilo.

Según esta filosofía, guardar zapatos debajo de la cama podría favorecer una sensación de movimiento o energía estancada alrededor del lugar donde se duerme. Por eso, la recomendación es conservarlos en un placard, zapatero u otro sector específico de la casa.

Aunque los zapatos son uno de los elementos que se recomienda retirar, el Feng Shui sostiene que lo ideal es no utilizar el espacio debajo de la cama como depósito .

Entre los objetos que conviene evitar se encuentran:

La idea es que el espacio alrededor de la cama permanezca limpio, organizado y con la menor cantidad posible de elementos innecesarios .

Si por falta de espacio es necesario utilizar este sector para almacenar cosas, el Feng Shui aconseja elegir objetos relacionados con el descanso y el bienestar , como ropa de cama, frazadas, acolchados o almohadas.

En estos casos, lo recomendable es mantenerlos limpios y organizados dentro de cajas o cajones cerrados , evitando acumular elementos sin utilizar durante largos períodos.

También es importante limpiar debajo de la cama con frecuencia para impedir la acumulación de polvo y mantener el dormitorio ordenado.

Fuente: TN