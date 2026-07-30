Abandonaron a una bebé al nacer y el personal del hospital la cuida desde hace cuatro meses

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Una bebé permanece internada desde hace cuatro meses en el Hospital del Niño Dr. Francisco de Icaza Bustamante, en Guayaquil, Ecuador, luego de haber sido abandonada por sus padres poco después de su nacimiento.





Desde entonces, la pequeña continúa bajo el cuidado del personal de salud, que le brinda atención médica, controles permanentes y el acompañamiento necesario para garantizar su bienestar.





Además de la asistencia sanitaria, médicos, enfermeros y trabajadores del hospital le ofrecen diariamente afecto y contención mientras permanece en el centro de salud, donde se ha convertido en una historia que conmueve a toda la comunidad.





Las autoridades competentes continúan con las actuaciones correspondientes para definir la situación de la niña y avanzar con los procedimientos previstos por la legislación vigente.