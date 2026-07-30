Una nena de 2 años murió ahogada al intentar sacar un juguete de un balde con agua

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Una niña de 2 años murió ahogada el lunes por la noche tras caer dentro de un balde con agua en el patio de su vivienda, ubicada en la zona norte de Natal, Brasil.





Según relataron sus familiares, la pequeña intentaba sacar un juguete que había caído dentro del recipiente cuando perdió el equilibrio, cayó de cabeza y no logró salir debido al tamaño y la estrechez del balde.





La víctima fue identificada como Ster Eloá Silva dos Santos. Su madre se encontraba en la casa junto a ella y otra hija de apenas nueve meses. Fue el llanto de la bebé lo que alertó a la mujer, quien encontró a la niña inconsciente.





La familia intentó reanimarla mediante maniobras de primeros auxilios y luego la trasladó de urgencia al Hospital Santa Catarina con la ayuda de un conductor que pasaba por el lugar. Pese a los esfuerzos del equipo médico, la menor falleció.





El caso generó una profunda conmoción en la comunidad y vuelve a poner de relieve la importancia de extremar las medidas de seguridad en el hogar para prevenir accidentes con recipientes que contengan agua, especialmente cuando hay niños pequeños.