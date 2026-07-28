Una mujer andaba en bicicleta por la ruta y un auto la chocó por detrás en 2018: la conductora deberá pagarle $55.000.000

La Justicia de General Roca falló a favor de una mujer que fue atropellada en la Ruta 6 mientras andaba en bicicleta , y ordenó una indemnización que deberán pagar tanto la conductora que la chocó como su aseguradora.

El fallo, dictado por la Unidad Jurisdiccional N° 5 de Río Negro , consideró que la mujer embistió la parte trasera de la bicicleta, provocándole a la víctima lesiones físicas y psicológicas de carácter permanente.

El hecho ocurrió el 8 de diciembre de 2018 , cerca de las 11:30, cuando la mujer circulaba en bicicleta por la Ruta 6 , en sentido norte, con casco y de manera reglamentaria.

Según surge de la reconstrucción, un auto Ford Ka conducido por otra mujer la atropelló desde atrás a pocos metros del cruce con la Ruta 22.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Francisco López Lima y luego atendida en una clínica privada.

La pericia accidentológica y el informe del Cuerpo de Seguridad Vial respaldaron la versión de la ciclista y descartaron la hipótesis de una supuesta maniobra imprudente que habría hecho segundos antes del choque.

“En cercanías del cruce con Ruta Nacional 22, se abre a su izquierda (hacia el centro de la Ruta 6) a los fines de dejar una distancia lateral de seguridad de más de un metro y medio, para superar a la ciclista que circulaba delante suyo, en igual sentido, y que, mientras se encontraba ejecutando dicho sobrepaso, la ciclista no realizó indicación alguna que preavise una maniobra, en forma totalmente imprevista, se mueve sobre el carril hacia el centro de la ruta hasta impactar al Ford Ka que la iba superando”, expresó en su defensa.

El juez determinó que “la responsabilidad fue exclusiva de la conductora, al no acreditarse que la víctima hubiera realizado un giro indebido” . Se aplicó la teoría del “riesgo creado”, un principio de la ley que dice que quien usa cosas peligrosas o hace tareas que pueden dañar a otros, debe pagar por el daño que pase, sin importar si tuvo la culpa o si se portó con cuidado.

La pericia médica estableció que la ciclista sufrió un “traumatismo de cráneo leve, luxación acromioclavicular izquierda y escoriaciones” , con una incapacidad psicofísica total del 13,6% . Además, la pericia psicológica indicó un 10% de incapacidad por secuelas emocionales derivadas del accidente.

El fallo reconoció los siguientes rubros indemnizatorios:

En cambio, la Justicia rechazó los reclamos por gastos de vestimenta, reparación de la bicicleta y tratamientos médicos futuros, por falta de pruebas suficientes.

La sentencia extendió la condena a la aseguradora, en la medida del seguro vigente al momento del accidente, y ordenó la capitalización de intereses conforme la normativa vigente.

Además, se impusieron las costas del proceso a la demandada y a la compañía de seguros, y se regularon los honorarios de los abogados y peritos intervinientes según la ley provincial.

Fuente: TN