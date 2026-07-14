Una médica argentina aplica un nuevo método para anular el dolor articular: “Ver la cara de mis pacientes me fascina”

La medicina regenerativa busca restituir funcionalidad y estructura a órganos y tejidos humanos. De alguna manera, es el sueño de todo médico que se cansa de tratar enfermedades crónicas y quiere curar . “Hacia eso vamos en los países desarrollados, por ejemplo Japón, donde tenemos la esperanza de restituir órganos completos con su funcionalidad. Me encontré con este campo nuevo, una bisagra en la historia”, dice Mariela Guasti, médica argentina, presidenta de la Sociedad Latinoamericana de Medicina Regenerativa y docente de la Universidad Abierta Interamericana (UAI).

-¿Cómo empezó el proyecto para regenerar cartílago en el país?

-Me puse a investigar qué se estaba haciendo en el primer mundo en regeneración de tejido y me encontré con el cartílago , que es un tejido que recubre los huesos y las articulaciones, para que no rocen. Es como el amortiguador que resiste los impactos y tiene la particularidad de no tener nutrición sanguínea. Entonces cuando se rompe no se regenera, se pierde. Me encontré con la técnica del doctor Pedro Guillén García, en su clínica de Madrid, y ellos lograron cultivar condrocitos, que son las células fundamentales del cartílago hialino de un paciente.

-¿Células del propio paciente que se multiplican?

-Sí, durante cuatro semanas la expansión de las propias células del paciente permite obtener varios millones de células. Luego se colocan en una membrana inerte que se sutura o se fija a la lesión del cartílago. Y en tres meses más o menos la membrana se reabsorbe, que es el mismo tiempo que le lleva a las células encontrar la dureza necesaria. Luego no se puede identificar la lesión previa porque el cartílago se restituye como si nunca se hubiera lesionado. Es decir, el paciente resetea la lesión y puede volver al deporte de alto rendimiento aproximadamente en un lapso de nueve meses desde que comienza todo el procedimiento.

-¿En España atienen sólo a deportistas de alto rendimiento?

-Sí, allá es un centro de excelencia FIFA, que atienden sólo a deportistas de élite. En la sala de espera de Guillén García están todos los jugadores de fútbol de Europa y otros atletas. Esta técnica está muy enfocada en ellos porque se lesionan el cartílago articular en rodilla y tobillo, y hay mucha experiencia y una eficacia superior al 90 por ciento en los resultados del tratamiento. Mientras se detecte en el lapso en que la lesión todavía es focal y no haya llegado al “hueso contra hueso”, existe la posiblidad de devolverle el cartílago hialino a ese paciente.

-Una persona que tuvo una lesión de joven, ¿pasada una cierta cantidad de años puede acceder a esta técnica o ya es tarde?

-Hay que hacer una evaluación con varios estudios, radiografía y resonancia, y se evalúa qué tipo de lesión tiene. A veces puede ser que la lesión siga siendo focal, entonces es candidata ideal para un implante de condrocitos autólogos. Los que no son candidatas son los pacientes que no tuvieron la suerte de diagnosticarlo a tiempo, o que continuaron haciendo una carrera deportiva con infiltración de corticoides, aguantándose el dolor y tomando analgésicos, nunca pararon, y eso evolucionó con una deformidad de la articulación que no permite restablecerla.

-¿Cómo fue que esa posibilidad del primer mundo llegó a estar disponible en Argentina?

-Me puse en la tarea de ir a buscarla y perforar ese “techo”. Me fui en 2019 a la Clínica Cemtro de Madrid a buscar la técnica. Yo soy "fundamentalista argentina". Creo que las cosas hay que traerlas para acá, no nos tenemos que ir los médicos afuera. Y me llevó unos cuantos días conseguir una entrevista, pero estaba decidida a traerlo. Guillén García es una celebridad en España y muchos quieren conocerlo. Luego de un primer diálogo con otro profesional pude acceder a Guillén, que me recibió en el quirófano, mientras operaba. Me hizo una evaluación bioética: quería saber si a mí me interesaba realmente o era una oportunista que iba para buscar un beneficio. Mucha gente quiso llevar la técnica para su país y no lo logró, incluso Estados Unidos. Hoy nosotros en este tema estamos por encima en este tipo de lesiones. Entonces le pedí que me diera la representación en Argentina.

-¿Y ahora todo el proceso del tratamiento ya se realiza en Argentina?

-Cuando empezamos en 2024 tenía que tomar una muestra del paciente en quirófano y llevarla con todas las autorizaciones del Ministerio de Salud a España. A las seis semanas volver a viajar a Madrid para buscar los cultivos y finalmente hacer los implantes. Era un chino. Yo quería que esto se hiciera en Argentina. Finalmente logramos hacer todo en el país, mediante una transferencia de tecnología. Hoy esto se puede hacer sólo en la Clínica Cemtro de Madrid y en el Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas "Norberto Quirno", en Buenos Aires, donde funciona tanto la unidad de cultivo celular como el servicio de atención a los pacientes. En mayo realizamos el primer implante de condrocitos hecho de manera integral en el país.

-¿Cuál es el perfil de pacientes que están atendiendo en Argentina?

-En nuestro país la gente común hace deporte. Mi búsqueda era ampliar la indicación. La gente quiere tener calidad de vida y seguir haciendo deporte. Muchas veces vienen con estas lesiones muy tempranas. Chicos de 20 años por ejemplo, y la verdad que con el tratamiento andan muy bien. Estamos con un público de entre 30 y 45 años, personas que hacen actividad deportiva, en general fútbol, y tienen lesiones focales. Mi idea es que pueda acceder cualquier tipo de persona con este tipo lesión, incluso también si no hacen deportes. Se puede tener una lesión de este tipo en un accidente por ejemplo.

-En vista de una mayor longevidad parece clave esta posibilidad de regenerar tejido, y más aún si puede ser del propio paciente.

-Eso es algo que me fascina, ver en la cara de mis pacientes la satisfacción de tener esta segunda oportunidad, este reseteo de su articulación. Hay nuevos pacientes y nosotros tenemos que darles respuestas. A los 60 años no se sienten viejos. Son personas que quieren seguir manteniéndose en actividad, viven más, no quieren vivir con dolor crónico, y la medicina se tiene que ajustar a lo que el paciente necesita.

-¿Qué chances hay de acceder a estas nuevas terapias?

-Nosotros tenemos la obligación de informar cuáles son todas las opciones. No podés elegir por el paciente por el hecho de que haya cobertura de la obra social o la prepaga. Hay una cuestión de la autonomía de cada paciente. Hoy estamos dentro de ese paradigma y debe ser respetado, para que no exista una pérdida de chance. Un ejemplo: con una rotura de meniscos hoy se cortan en vez de reconstruirlos, porque esa primera opción es la que cubre el PMO por un tema de costos. Yo tengo muchos colegas que dicen 'si no está en el PMO ni le digo al paciente que existe una alternativa. Y la verdad es que hay que decirlo igual. Y que el paciente decida si puede o no puede acceder.

-Si se compara el precio de una prótesis con un implante de condrocitos, ¿qué resulta más económico?

-El implante de condrocitos, pero sin embargo las obras sociales y prepagas hoy cubren la prótesis. Además, hay que ver el ahorro para el sistema de salud que significaría tener a las personas sanas y en actividad. Porque alguien que empieza a tener este tipo de lesiones abandona el deporte, lo que le causa depresión, ansiedad e insomnio. Entran en esa vorágine, suben de peso, empiezan las enfermedades metabólicas y no tienen una calidad de vida óptima. El paradigma viejo era romper y después eventualmente poner una prótesis. Ahora está cambiando: la idea sería hacer lo mejor para los pacientes y para el país.

Editor jefe de la sección Sociedad

Fuente: Clarín