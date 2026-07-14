Mar del Plata y Necochea, unidas por una promesa del vóley que lucha por su vida: “Vamos campeona, vos podés”

En Mar del Plata y Necochea suelen "competir" por quién tiene las mejores playas. Pero por estas horas los vecinos de las dos ciudades se unieron en una movida de las que realmente importan, en este caso para rogar por la recuperación de una promesa del vóley de 15 años que lucha por su vida tras protagonizar un trágico choque en la ruta provincial 88 , tristemente conocida por su largo historial de muertes.

Ana Peralta Rondanina , "Anita", está internada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Mar del Plata, donde informaron que permanece en estado crítico en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) tras ser operada por un traumatismo severo de cráneo.

La adolescente vive en Necochea, pero juega de líbero en el club Once Unidos de Mar del Plata , de donde surgió Mauro Zelayeta, hijo de la recordada campeona de atletismo Ana María Comaschi.

Por eso, acostumbra compartir viajes en remís dos veces por semana para cumplir con los entrenamientos en el club del barrio Parque Luro.

El domingo pasado compitió en las finales de la Asociación Marplatense de Vóley (AMV).

Eran alrededor de las 20.30 cuando el Fiat Siena conducido por Santiago Juan Manuel Irigoyen, de 58 años , que trasladaba a cuatro pasajeros, chocó de frente con un camión frigorífico Iveco con semirremolque que transportaba pescado.

Fue a la altura del kilómetro 55 de la ruta, cerca del paraje San José, y el remisero murió en el lugar.

Anita sufrió un neumotórax , es decir, la acumulación de aire en el espacio entre el pulmón y la pared torácica que hace presión y provoca el colapso, parcial o total, de los pulmones.

"Está peleándola, muy delicada, se llevó una parte fea porque iba del lado del chofer del remís", dijo una fuente a este diario.

Su mamá, Andrea Rondanina (46), pidió a Clarín: "Que todos los que puedan hagan una cadena de oración para que mi bella hija esté bien ". La familia recibió una aluvión de mensajes y buenos deseos en esta pesadilla que les toca afrontar.

Entre los pasajeros también iban "Katy", otra jugadora de vóley de 15 años que recibió el alta tras ser asistida por los golpes, y una mujer que padeció fractura en la zona costal izquierda. Se trata de Ana Beatriz Delménico (68), una jubilada que era atendida en el Hospital Privado de la Comunidad.

El camionero, identificado como Jesús Alberto Castillo, de 59 años, fue internado en el Hospital Municipal de Miramar, con fractura de peroné. Viajaba desde Rawson a Mar del Plata.

Este lunes, a las 20, por iniciativa del club marplatense, se encendió una vela en cada hogar por ella, en una cadena de energía y luz: " Una oración, una intención, tu mejor energía. Unamos los corazones por Anita. Vamos campeona, vos podés ", arengaron.

Desde la Asociación Marplatense de Vóley (AMV) expresaron estar consternados y en vigilia por la salud de Anita: "Nos sumamos a las oraciones por su recuperación y le pedimos a cada integrante de la familia de la AMV y a la comunidad en general que nos acompañe. Nos solidarizamos con quienes se vieron afectados por este lamentable hecho" .

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La adolescente, conocida como " La colito ", se sumó a Once Unidos en 2025, después de destacarse durante más tres años en el club Rivadavia de Necochea , donde se coronó campeona de la Liga Necochense de Vóley en las distintas categorías formativas y llegó a integrar la preselección bonaerense Sub-16.

En 2025 estuvo ternada para el premio Puente Colgante que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos de Necochea en la tradicional Fiesta del Deporte.

En una entrevista con NecRadio 98.3 en septiembre del año pasado, la joven deportista, que cumplió 15 años el 2 de mayo y tiene una hermana de 17 años, remarcó: " El deporte me hace muy bien, nunca falto a entrenar y quiero llegar lo más lejos posible ".

Hoy, quienes la conocen a ella y a su familia, además de muchos que juntan fuerzas desde el anonimato, solo tienen un deseo: que "La colito" gane su partido más difícil.

Editor jefe de la sección Policiales

Fuente: Clarín